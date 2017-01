Khloe Kardashian gostovala je u emisiji Jamesa Cordena “Spill Your Guts or Fill Your Guts”,gdje zvijezde moraju pojesti odvratna jela na stolu ispred sebe ukoliko ne žele odgovoriti na neko pitanje. Lijepa Khloe jasno je dala do znanja da ne želi odgovarati na škakljiva privatna pitanja te je zbog toga morala snositi posljedicu.

Khloe je progutala riblje oko kako bi izbjegla pitanje o suđenju O.J. Simpsona, čovjeka kojega je branio njezin otac Rob Kardashian. Nakon što je to učinila, uzviknula je ''Ne jedem ni crveno meso, a kamoli riblje oko''!

Njezin urnebesan potez i reakciju slavnog voditelja, koji je kasnije morao pojesti kokošje nogice, pogledajte u videu.