Khloe Kardashian pošteno se namučila za svoju liniju pa ni ne čudi da joj ovakvi komentari dižu tlak.

Slavna sestra Kardashian našla se na meti obožavatelja nakon što je nedavno snimljena u širokoj trenirci. Zbog netipične odjevne kombinacije mnogi su odmah pomislili da se Khloe udebljala. Ona je ubrzo uzela stvar u svoje ruke i odgovorila zlobnicima.

"Jako je nepristojno to što ljudi pričaju da sam se udebljala jer nosim široku odjeću. Išla sam na lasersko uklanjanje dlačica. Ljudi, to se zove udobnost", napisala je Khloe na Twitteru.

Nagađanja o tome kako je nabacila koju kilu viška Khloe su očito jako zasmetala i to vjerojatno zbog toga jer je silno radila na svom izgledu kako bi smršavila i bila zadovoljnija sama sa svojim tijelom.

So rude of people to say I'm getting fat because I wore baggy clothes to get laser hair removal. It's called being comfortable people.