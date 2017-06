Iako je Kesha sa svojim pjesmama bila broj jedan na mnogim top listama, to ništa ne znači komičaru Jerryju Seinfeldu koji nema pojma tko je ona i to je javno i pokazao.

U Kennedy Centru u Washingtonu fondacija Davida Lyncha organizirala je 'National Night of Laughter and Song', koji je okupio mnoga poznata lica. Među uzvanicima se našla i poznata pjevačica Kesha, koja se zasigurno nije nadala blamaži na crvenom tepihu i to ispred kamera koje su sve zabilježile.

Naime, dok je slavni komičar Jerry Seinfeld davao kratku izjavu za jednu od televizija, na crvenom mu je tepihu prišla Kesha i srdačno ga pozdravila, a potom raširila ruke i upitala ga može li ga zagrliti. Sa širokim osmijehom, zbunjeni Jerry Seinfeld je zahvalio na komplimentu i kratko rekao da ga ne može zagrliti.

Osramoćena Kesha okrenula se i otišla, a 63-godišnji komičar potom je rekao novinaru, kojem je davao izjavu, da uopće ne zna o kome je riječ. Kada je doznao da je to Kesha, na Seinfeldu se vidjelo da i dalje ne zna o kome je riječ. 'Želim joj sve najbolje', poručio je Jerry. Video ovog nezgodnog trenutka možete pogledati OVDJE.