Sve oči uprte su u Donalda Trumpa i njegovu obitelj, budući da se bliži dan inauguracije. Naime, 20. siječnja Trump će prisegnuti kao 45. američki predsjednik. I dok svi pričaju o njegovoj kćeri Ivanki, kao važnoj političkoj karici, adutu svog oca (što ona svakako i jest, op.a.) manje pažnje privlači žena koja je Trumpu svojim savjetima itekako pomogla da osvoji američke predsjedničke izbore. Atraktivna, plava, nositeljica titule Miss - sve to je Kellyanne Conway, koja će upravo 20. siječnja proslaviti i svoj 50. rođendan.

Bila je Miss, a potom zaradila prestižne diplome

No, ne samo to. Slavit će ova politologinja i svoj ulazak u Bijelu kuću, vrhunac blistave karijere. Donald Trump pozvao ju je kao savjetnicu u Washington, gdje se seli sa suprugom i njihovo četvero djece. Mnogi smatraju da upravo njoj Trump može zahvaliti ženske glasove. Jer, ona je sve to. Izgleda onako kako se i očekuje od žene koja je nosila titulu missice (doduše, na lokalnom izboru u New Jerseyju), ima prestižnu diplomu, stabilan brak sa uspješnim muškarcem, a usto se realizirala i kao majka. Šefica Donaldovog izbornog stožera znala je što radi.

Skromni počeci uz samohranu majku

A s njom se mogu poistovjetiti mnogi Amerikanci. Rođena je u skromnoj radničkoj obitelji, a roditelji su joj se rano rastali pa ju je odgojila samohrana majka. Nije joj uvijek bilo lako pa je Kellyanne rano shvatila da se itekako treba potruditi za uspjeh. Nije rođena sa srebrnom žlicom u ustima, no uspjela je ostvariti famozni američki san. Diplomirala je politologiju s najvišim ocjenama, a potom se školovala i na prestižnom Oxfordu te magistrirala i pravo. Izgradila je privatni posao, pokrenut 1995., kada joj klijenti postaju i političari. Konzultantica je radila dan i noć, a udala se s 35 godina, postavši tako supruga utjecajnoj američkog odvjetnika Georgea. Kao majka realizirala se nešto kasnije nego što je uobičajeno. Prvi put je postala majka blizanaca s 37. godina, a potom je, prešavši 40. postala majka još dvije djevojčice. Ovih dana pisalo se o njenim pokušajima da djecu upiše u prestižnu školu u Washingtonu, koju su pohađale i kćerke Baracka Obame.

"Ne igram golf i nemam ljubavnicu, pa imam puno vremena kojeg mnogi muškarci nemaju"

Navodno škola ne želi primiti djecu jer se ne slažu s Trumpovim stajalištima. No, gospođa kaže da se time ne uzrujava. Nepopustljiva, sjajna je Trumpova politička akvizicija, a najbolje će o njoj reći njena hrabra izjava. Kada su je pitali kako uspjeva biti majka i savjetnica budućeg predsjednika, za Foxovu emisiju "Mornings With Maria" odgovorila je: "Ne igram golf i nemam ljubavnicu, pa imam puno vremena kojeg mnogi muškarci nemaju. Vidim mnoge ljude koji provode puno vremena vikendom na golfu, i to je njihovo pravo, no moja djeca će biti sa mnom, živimo u istoj kući i oni su na prvom mjestu". Tvrdi tako Kallyanne da žene također mogu imati sve, iako se i sama, kaže, zbog djece premišljala treba li prihvatiti Trumpovu ponudu! Ako je gledati njezin primjer, itekako je u pravu.

