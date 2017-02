Doimali su se kao najskladniji par u Hollywoodu sve dok prije dvije godine prvi puta u javnost nije procurila informacija o krahu ljubavi između Bena Afflecka i Jennifer Garner. Svijet je ostao šokiran informacijom da se glumački par razvodi nakon deset godina ljubavi.

Bračnim razmiricama kumovala je navodno Benova ovisnost o kocki, ali i alkoholu. Ljubavi su pružili još jednu šansu, a iako se nagađalo da čekaju četvrto dijete, uslijedio je konačan krah.

"On je ljubav mog života. On je najdivnija osoba u bilo kojoj prostoriji, ali on je jednostavno komplicirana osoba. Uvijek kažem: Kada mu sunce sija, onda i vi to možete osjetiti, ali kada tog sunca više nema, onda je veoma hladno", izjavila je nedavno Jennifer koja je ovih dana prva pokrenula brakorazvodnu parnicu.

"Bez obzira na sve zajedno će i dalje brinuti o Violet i Seraphine te sinu Samuelu. Oboje su jako vezani za obitelj", kazao je izvor za US magazine.