Jelena Đoković snimala je mobitelom trening Novaka Đokovića i prenosila uživo. Kada je trening završio Novak je uzeo mobitel iz Jeleninih ruku kako bi se obratio svima koji su ga gledali.

''Hvala vam svima što ste gledali. Nadam se da ste uživali. Dodaj mi telefon, tako djeluje intimnije i prijateljski'', rekao je Novaki uzeo mobitel Jeleni iz ruke. ''Kako se to ponašaš, majke ti? Hvala ljubavi, hvala ti. Jel' tako trebaš reći?'', odbrusila je Jelena koja je navodno u drugom mjesecu trudnoće. No, kada je shvatila da se sve još snima i da su to vidjeli svi koji su pratili prijenos uživo, njezin izraz lica se naglo promijenio. Brže bolje je prekinula snimanje. Video je do sada pregledalo više od 350.000 ljudi. Jelenu kako pere Novaka možete vidjeti pri samom kraju videa, u zadnjih trideset sekundi!