Zbog čega je napustila grupu, tko joj je u ovim trenucima najveća podrška, te u kakvom će izdanju nastaviti dalje Indira Levak otkrila je u video intervjuu za Dnevnik.hr.

Raspala se grupa Colonia. Vijest je to koja ovog tjedna zatekla mnoge obožavatelje benda koji je na estradnoj sceni postojao 21 godinu. Pjevačica Indira Levak odlučila se okušati u solo karijeri i tako staviti točku na jedno veliko poglavlje u svom životu.

Odluka o napuštanju grupe, kaže Indira, nije bila nimalo laka, no u ovom trenutku bila je jedina ispravna. "Coloniu smo stvarali i Boris i ja. Nikad nisam uzimala zasluge samo za sebe. Vežu nas jako lijepe pjesme i hitovi. U 21 godinu iznjedrili smo toliko lijepih pjesama koje slušaju ljudi od 8-88. Naravno da je teško napisati kraj svake priče, pa tako i ove, ali vjerujte mi da je ovo najbolje za mene u ovom trenutku. Moram u životu izići iz svoje komfort zone i mislim da ću tek sada dati ono najbolje od sebe", govori Indira Levak za Dnevnik.hr.

Kao razloge raspada grupe Indira navodi zasićenje i zamor do kojeg je došlo zbog dugogodišnje suradnje s istim autorom. "Boris je pisao pjesme za Coloniu punih 21 godinu. Samo je on bio autor tih pjesama, unatoč tome što je radio pjesme i drugim izvođačima. Ja sam tu bila na neki način zatvorena i morala sam pjevati samo ono što je on napisao. Došlo je do zasićenja, zamora... Rekla sam sama sebi "ok, sad je vrijeme da uzmem sve u svoje ruke i da budem gazda sama sebi". Jer kad si u bendu onda na neki način funkcioniraš uz kompromise", kaže Indira koja unatoč razlazu Borisu želi sve najbolje.

"Želim mu svu sreću. Napisat će on još puno hitova, a ja idem dalje s nekom novom, svježom ekipom. Bit će to nešto malo drugačije, ali ću zadržati svoj prepoznatljiv glazbeni izričaj", govori pjevačica kojoj na ovoj velikoj životnoj prekretnici bezuvjetnu podršku pruža suprug Miroslav Levak.

"Jedina osoba kojoj najviše vjerujem u životu je moj suprug koji je zauzeo stav od onoga trenutka kada je Kameni izašao iz grupe. Rekao mi je "nisam bio tu kada ste se spajali, neću biti tu ni kada se rastajete". Hvala mu zbog toga što je tu odluku prepustio meni. Rekao mi je što god da odlučiš ja sam uz tebe. To je najbolji muž na svijetu. Moja velika potpora, moja produžena ruka", hvali ga Indira.

Protekle dvije godine upravo je Miroslav bio zadužen za menadžment grupe Colonia. "Postigao je nešto što me fascinira. Čovjek koji nikada nije bio u glazbi u kratkom vremenu otkako je preuzeo Coloniu modernizirao je svu opremu u bendu, ustrojio je svu ekipu i pravo je osvježenje. Čak je rekao da će upisati i MPA akademiju da nauči nešto i o produkciji", kaže Indira koja sada uz suprugovu pomoć kreće u nove izazove.

"Veže nas neizmjerna ljubav, divan je... Razgovaramo jako puno o svemu i predivan je sugovornik", kaže Indira koja je s Miroslavom nedavno proslavila treću godišnjicu braka. Otkako su se jedno drugome zavjetovali na vječnu ljubav gotovo se i ne odvajaju. Zajedno su u ljubavi, poslu, ali i hobijima. Dok Miroslav proizvodi profesionalne sprave za vježbanje, Indira spas pronalazi u dizajnu namještaja. "To mi je idealna mogućnost da se odmaknem od koncerata i putovanja i odmorim glavu od svega", kaže.

Unatoč tome što sa suprugom provodi dane i noći, svađe su u njihovom slučaju doista rijetke. No kada do takvih situacija dođe stvar spašava Indira. "Popustim prva ja", kroz smijeh govori pjecvačica. "Oboje smo jake osobe i snažni karakteri. Naše male svađice traju punih 5 minuta. Jednostavno zagrliš, poljubiš i kreneš dalje. Nema vremena za ljutnju, ja moram raditi. Sada sam Indira. Moram punom parom naprijed", zaključuje vrckava pjevačica. Više pogledajte u videu Dnevnik.hr-a.