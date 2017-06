S pjesmom "Jasno ko dan" ove će se godine široj publici predstaviti na Splitskom festivalu.

Oni su odličan live bend, mladi su i energični, dolaze iz Splita, a zovu se Best! Nakon svog prethodnog singla "Ona to zna" koji je naišao na veliko odobrenje publike, mladi Splićani predstavljaju novi singl. S pjesmom "Jasno ko dan" ove će se godine široj publici predstaviti na Splitskom festivalu. Pjesmu "Jasno ko dan", kao i njezinu prethodnicu, potpisuje proslavljeni autor Miro Buljan, dok je Best ostao vjeran i Pilot studiju koji je i ovog puta radio spot.

Redatelj novog spota grupe Best je Vojan Koceić. "Ubacili smo "making of" scene u spot koje su radili Antonijo Ćatipović (koji je ujedno i službeni fotograf grupe Best ) i Bruno Bilonić. Spot smo radili na lokaciji na kojem je sniman i veliki hit "Moje zlato", a lokacija neka i ovaj put ostane tajna", rekli su dečki iz benda



Pjesma žanrovski ne odskače od prethodne, a da će ova pjesma biti jedna od omiljenih ovog ljeta već sada je "Jasno ko dan"! Iz grupe Best poručuju da i dalje marljivo rade na novim pjesmama pa je u pripremi i novi singl koji ćemo imati prilike čuti već u rujnu!