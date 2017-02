Hanka Paldum, ugledna interpretatorica sevdaha, koja je tužila odvjetnika Duška Tomića i njegovog klijenta Gorana Goluba zbog teške klevete da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mučila Gorana Goluba u logoru, dočekala je prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Sarajevu u svoju korist.

Po tužbi Hanke Paldum, Općinski sud u Sarajevu donio je prvostupanjsku presudu kojom je tužene - Duška Tomića i Gorana Goluba, obavezao da Hanki Paldum na ime naknade štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 4.000,00 KM i da joj naknade troškove parničnog postupka.

Tomić je, naime, 2013. godine u javnost i medije zajedno sa svojim klijentom Goranom Golubom u javnost izašao s lažnim tvrdnjama da je Hanka Paldum Gorana Goluba, kao zarobljenika u logoru Silos na Igmanu, mučila i zlostavljala. Obojica su u javnost iznijeli neistinite tvrdnje, nakon kojih je na renomiranu glazbenu umjetnicu Hanku Paldum, krenula je neutemeljena brutalna medijska hajka i medijski linč, posebice od strane medija u Srbiji.

Hanka Paldum, kraljica i diva sevdaha, glazbena je umjetnica koja je uz svoj vrhunski vokal i izvornu interpretaciju sevdalinki, ne samo u svojoj domovini Bosni i Hercegovini, već i cijeloj regiji poznata po svojem dobročiniteljstvu, humanitarnom djelovanju i pomaganju ljudima, te promicanju multikulturalnosti i suživota.

Hanka Paldum je nakon prvotnog šoka lažnim iskazima Duška Tomića i Gorana Goluba, 2013. godine zbog klevete i nanesene duševne boli podnijela tužbu protiv obojice, a Tomića, kao prvooptuženog, jer je lažne informacije o njoj novinarima prvo iznio Tomić. O bolnim posljedicama cijelog slučaja govori vrlo iskreno i emotivno.

„Iako je ova presuda za mene velika satisfakcija, vjerujte mi, bol u duši i sva nepravda koja mi je nanesena, daleko je veća i neizbrisiva. Što sam sve proživjela i pretrpjela od 2013. godine do sada, teško mi je uopće izreći. Od prvog šoka i duboke potresenosti, da bi netko o meni uopće mogao nešto takvo izjaviti, pa do svih gnusnih tekstova i laži koje su mediji o meni plasirali, ove su četiri godine za mene bile zaista teške. Toliko sam patila i trpila zbog svega što je protiv mene izrečeno. Svatko tko me poznaje odmah mora biti svjestan da su laži koje su protiv mene iznesene nespojive sa mnom, s mojim životnim načelima, moralom, s vrijednostima koje zastupam u život i s mojim cijelim životom“, kazala je Hanka Paldum, komentirajući presudu koju je dočekala uz podršku svoje odvjetnice Mirne Delalić.

„Općinski sud u Sarajevu je u obrazloženju prvostupanjske presude istaknuo da je Hanka Paldum oklevetana iznošenjem navoda u medijima od strane Dušana Tomića i Gorana Goluba, čime je čak prekoračen i predviđeni veći stepen tolerancije u smislu prava na slobodu izražavanja, jer je Hanka Paldum okarakterisana kao osoba povezana sa ratnim zločinom. Pri tome je u obrazloženju prvostupanjske presude navedeno da tuženi nisu iznijeli niti jedan dokaz kojim bi potkrijepili svoje tvrdnje protiv gđe. Hanke Paldum, kada su iznosili takve tvrdnje. Štoviše, Općinski sud je u obrazloženju prvostupanjske presude našao da tuženi u postupku, po mišljenju suda, nisu uspjeli dokazati istinitost svojih tvrdnji“, istaknula je odvjetnica Hanke Paldum Mirna Delalić.

„Usljed takvog postupanja tuženih, Općinski sud je zaključio da je došlo do povrede ugleda gospođe Hanke Paldum i utvrdio je da je sve to kod gospođe Hanke Paldum izazvalo stanje golemog stresa, pri čemu je ona trpila i duševne boli. Pri tome je Općinski sud cijenio i ugled gospođe Hanke Paldum koji uživa u javnosti, koja se u svom dosadašnjem životu i karijeri pokazala dostojnom i moralnom osobom, čiji ugled nikada nije bio upitan, a kako su to pred sudom potvrdili i brojni saslušani svjedoci. Obzirom da se radi o prvostupanjskoj presudi, za sve daljnje informacije je potrebno je pričekati njezinu pravomoćnost“, zaključila je odvjetnica Delalić.