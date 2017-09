Bolnu sudbinu Nevena Ciganovića George Takei podijelio je na svom Facebooku.

O problemima Nevena Ciganovića priča cijeli svijet. Nakon što se o komplikacijama estetskog zahvata raspisao Daily Mail, Ciganovićeva bolna ispovijest osvanula je i na portalu New York Posta. No, ni to nije sve.

Ciganovićeva priča zaintrigirala je i jednog poznatog glumca. George Takei na svojoj Facebook stranici podijelio je članak o Ciganoviću uz opis "Teška su vremena". Objava je u kratkom roku skupila nekoliko tisuća lajkova.

Podsjetimo, problemi našeg stilista započeli su tijekom operacije nosa u Iranu. Nakon što je primio aneteziju Ciganoviću je dijagnosticiran prijapizam - iznenadna, neželjena i bolna erekcija koja nije popraćena seksualnom požudom.

Ciganović je posljedice prijapizma pokušavao riješiti u zagrebačkoj bolnici Rebro gdje su ga dva puta operirali no morao je i na treću operaciju u Beograd. Nekoliko dana oporavljao se u bolnici nakon čega je pušten na kućnu njegu. Trenutno se osjeća puno bolje.