Glazbenika kao što je Oliver Dragojević koji je otpjevao najveće domaće hitove, napunio najpoznatije svjetske dvorane, osvojio brojne nagrade i čija slava traje već 50 godina – nije lako iznenaditi. Međutim, posjetitelji City Centera one West te vrsni glazbenici i glazbeni zborovi ipak su u tome uspjeli!

Ususret zagrebačkom koncertu OLIVERovih 70 koji je odavno rasprodan i koji se s nestrpljenjem iščekuje, Oliverovi fanovi su došli na jedinstvenu ideju pa se tako uobičajeni popodnevni shopping pretvorio u nezaboravno glazbeno iskustvo koje je oduševilo sve prisutne, a posebno samoga Olivera. Čak 12 instrumentalista s Glazbene akademije - Ansambl Collegno, spontano se okupilo te uz taktove Oliverove ''Tko sam ja da ti sudim'' privuklo pozornost svih. No, to je bio tek početak - zbor Izvor, dječji zbor Iskrice sv. Josipa te zbor Concordia, dolazeći s različitih strana shopping centra, zapjevali su još jedan veliki hit Olivera Dragojevića 'Dobar dan'. Moćnim glasovima u sjajnoj izvedbi pridružili su se i brojni posjetitelji Centra.

Iznenađen i nasmijan Oliver nije mogao propustiti priliku pa se pridružio pjesmom 'Vjeruj mi kad ti kažem da te volim'. Uz Olivera, glazbenici i posjetitelji pretvorili su City Center one West u koncertnu arenu te najavili ono što očekuje sve koji će zajedno proslaviti Oliverov okrugli rođendan, na koncertu godine, 11. ožujka. Uz fotografiranje s brojnim fanovima, Oliver je ovaj emotivni glazbeni intermezzo završio darujući petero posjetitelja s po dvije ulaznice za slavljenički koncert.

Koncert je u potpunosti rasprodan, a do ulaznica priliku imaju doći samo posjetitelji City Centera one: njih čak 400 osvojit će po dvije ulaznice kroz nagradnu igru 'City Center one vas vodi', a sretne dobitnike će izvući sam Oliver, 1. ožujka u 18 sati u City Centeru one East.

Kratki video ovoga nezaboravnog glazbenog događaja pogledajte na Facebook stranici City Centera one.