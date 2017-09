Ella Dvornik opisala je prvi susret s Charlesom. Već tada znala je da je to čovjek s kojim će provesti ostatak života.

Ella Dvornik trenutno proživljava svoje najsretnije dane. Svestrana Ella uskoro će po prvi puta postati majka, a prinovi se neopisivo raduje i njezin zaručnik Charles Pearce. Svom partneru često posvećuje objave na društvenim mrežama, no ova posljednja izazvala je pravu buru emocija. Ella je naime odlučila opisati svoj prvi susret s Charlesom i mnogim natjerala suze na oči.

"Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli da se ispovijedamo jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći", napisala je Ella na svom Instagramu.

U jednom trenutku sasvim spontano zgrabila je Charlesov mobitel i počela snimati video. "Što to radiš?", pitao me. "Snimam video našeg prvog susreta", odgovorila sam. "I, što ćeš s time?", pogledao me. "Pustiti ćemo ga na našem vjenčanju", odgovorila sam uz osmijeh. Imala sam 22 godine, a on 37. Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine kasnije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu. Ne možemo dočekati sva piva koja ćemo popiti zajedno u životu i pokazati svima video snimke koje smo napravili u prethodnih 1400 dana", zaključila je Ella.