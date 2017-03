Ekipa filma i holivudske zvijezde popu Jamieja Foxxa i Jamieja Dornana na Stradun bi trebale doći već u travnju iduće godine, prenosi Dnevnik Nove TV.

Bilo je naravno i negodovanja i poteškoća, što je sasvim logično, grad je ipak na neki način bio blokiran, nedostajalo je parkinga, ljudima je bilo ograničeno kretanje. Bilo je i kritika na količinu scenografije, način rada. Sve to je sada gotovo, ali obzirom da je ovo najveća produkcija do sada u Hrvatskoj Dubrovnik na svim greškama može i mora puno naučiti ako bi svi nadolazeći projekti bili još i bolji, kako za građane tako i za sve one koji rade u ovoj industriji.

Kulise odlaze sa Straduna, Nothingham nestaje, a grad polako vraća svoje pravo lice. Neki od Dubrovčana jedva su dočekali kraj snimanja holivudskog spektakla, a neki će žaliti za šušurom u gradu.

Nakon uklanjanja kulisa provjerit će se je li bilo oštećenja na kulturnoj baštini, ako ih bude, sukladno ugovoru, podmirit će ih filmaši.

''Sukladno dozvolama koje smo dobili od gradskih vlasti i konzervatorskog ureda nakon što sve uklonimo izaći će na uvid koja će utvrditi je li sve vraćeno u prvobitno stanje'', kazao je Dean Tošović, lokacijski menadžer.

U ova dva tjedna na Stradunu je bilo svega, od građevinskih radova, konja, kočija, pa do holivudskih zvijezda... Jamie Foxx se fotografirao s obožavateljima, Jamie Dornan skrivao od novinara...

Većina ekipe napustila je Dubrovnik, no ne i Hrvatsku. Snimanje nastavljaju u malenom istarskom selu Završju.

''Dubrovnik je bio sjajan, svi su nas lijepo primili, a bolji materijal za film nismo mogli dobiti. Sutra idemo u Istru, tamo snimamo dva dana i onda se vraćamo u Budimpeštu'', otkrio je E. Bennet Walsh, izvršni producent filma.

No u Dubrovnik bi se ekipa mogla vratiti već za godinu dana, planira se dubrovačka premijera Robina Hooda. Film Robin Hood Origins izlazi sljedeće godine u ožujku, dubrovačka premijera i crveni tepih na Stradunu planiraju se za travanj.

Grad direktno nije ništa zaradio, u proračun nije ništa uplaćeno, nije naplaćeno korištenje javnog prostora. No filmaši su koristili niz usluga gradskih tvrtki, ukupni prihodi će biti poznati kada se zaključe sve poslovne aktivnosti. Treba naglasiti kako je od 600 ljudi u produkciji njih 250 iz Dubrovnika, na filmu je radilo i 1200 statista. Zaradili su hoteli, ugostiteljski objekti, ali tu je i promocija Dubrovnika, ovo je ipak holivudski spektakl, a kako je redatelj najavio Dubrovnik će u ovom filmu biti prepoznatljiv.

Inače i svima kojima su kulise bile ispred vrata, prozora, ugostiteljskih objekata, dućana, plaćena je odšteta.