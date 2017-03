Grupa E.N.I. dala je intervju za Dnevnik.hr. Povodom skorašnjeg koncerta u Rijeci, ali i obilježavanja 20 godišnjice grupe, cure su se prisjetile najboljih trenutaka karijere.

Imamo dojam da su E.N.I. uvijek tu negdje, ali ipak nedovoljno prisutne u javnosti. U Rijeci 8.3. održavate koncert povodom 20 godina djelovanja grupe! Zar je već toliko vremena prošlo? Kako se pripremate za ovaj jubilej?

Nikolina: Istina, nekad smo više, nekad manje prisutne u javnosti. Sve to ovisi o našim privatnim životima jer ipak nas je četiri i trebamo se uskladiti, ali i o tome je li singl ili pak album trenutno aktualan. O našim privatnim životima ne zna se mnogo ili gotovo ništa, neka tako i ostane, nema tračeva ni skandala. Ono što nas veseli jest da smo svojim pjesmama prisutne na radijskim stanicama, odnosno svake smo godine na listi najizvođenijih izvođača.

8.3. slavimo 20 godina na sceni koncertom u Rijeci, u Centru Zamet. Da, zaista je toliko prošlo. Prohujalo je! Pripreme su svakodnevne, vokalne, probe s bendom, s gostima. Vrlo je gust raspored, ali sve radimo s guštom.

Iza vas su mnogobrojne suradnje, a čini se da je najpoznatija ona s Letom 3. Kako će izgledati koncert povodom Dana žena?

Nikolina: Koncert povodom Međunarodnog dana žena zamislile smo kao presjek tih prohujalih dvadeset godina, svojevrstan Best of naših albuma i suradnji. Šesteročlani bend je za ovu priliku okupio naš dragi frend i genijalan glazbenik u svakom smislu te riječi, Olja Dešić. Također, presretne smo što će nam se na stageu pridružiti naši Putokazi, Šajeta, En face, Vava, Neno Belan i Let 3. Oni su svakako obilježili našu karijeru i jedva čekamo s njima i s publikom proslaviti 20. rođendan.

Elena: Da, točno. Suradnji je bilo jako puno, pogotovo sa glazbenicima iz Rijeke i okolice. Po kojoj smo najpoznatije, svatko može reci drukčije, ali ono što možemo reći je da nam je svaka suradnja posebna i draga! Na koncertu u Rijeci pridružiti će nam se Putokazi, iz kojih su zapravo E.N.I. i nastale, oni su naši korijeni.. Šajeta kojemu smo gostovale na velikom hitu Košulja plava, zatim En Face s kojima smo surađivali na pjesmi Stariji smo jedan dan. Neno Belan koji je bio producent na nekoliko naših hitova kao što je Traži se dečko, Fiumensi, Vava koji je nas dugogodišnji suradnik i prijatelj, ujedno autor našeg najvećeg hita Oči su ti ocean. I na kraju Let 3, po nama najbolji rock and roll bend u Hrvatskoj. Suradnja s njima je zaista duga, još od vremena kad smo bile prateći vokali na njihovom albumu Jedina. Zabava je zagarantirana, svatko može pronaći nešto za sebe. Biti ce to pravi riječki tulum na kojem pripremamo i jedno iznenađenje…

Sigurno ste doživjele brojne zgodne i nezgode nastupajući zajedno svih ovih 20 godina. Što vam je najviše ostalo u lijepom sjećanju, a što biste voljele zaboraviti?

Ivona: Otkud početi s lijepim sjećanjima? Neočekivana pobjeda na Dori, Porin za najbolju vokalnu izvedbu, brojni nastupi širom Hrvatske, vožnje kombijem s našim bendom, brojne suradnje sa sjajnim glazbenicima... Hm, ne sjećam se onog što bismo voljele zaboraviti...

Nakon ovog koncerta sigurno ćete trebati odmor. Kako se opuštate? Kako izgleda vaš idealan odmor?

Nikolina: Masaža je već rezervirana za dan kasnije. Idealan odmor svakako su putovanja u toplije krajeve. More i sunce uvijek su moj prvi izbor.

Elena: O da, itekako će nam trebati odmor! Tempo nam je zadnjih tjedana jako ubrzan, pripreme dosta iscrpljuju, iako maksimalno uživamo u tome. Svaki dan ukradem malo trenutaka samo za sebe, pa čitam knjigu, slušam omiljenu muziku ili samo meditiram u tišini… Za konkretniji odmor priželjkujem neko putovanje, daleko daleko...

Nedavno se internetom proširila replika španjolske zastupnice Europskog parlamenta Iratxe Grarcia-Perez na skandaloznu izjavu poljskog političara Janusza Korwina-Mikkea da su žene slabije, manje i manje inteligentne od muškaraca te da zbog toga moraju manje zarađivati. Koji je vaš komentar?

Iva: Nažalost, u 21. stoljeću ne trebamo tražiti izvan granica naše zemlje da bismo čuli muškarce koji razmišljaju kao dotični i promoviraju sličnu spiku kao on. I onda još taj tip dobije medijski prostor neviđenih razmjera. A posljedica za svoje riječi, a pretpostavljam i djela, nema. I dalje će tamo sjediti i primati svoju plaću za koju izdvajaju i, zamislite samo, ŽENE koje su "štrace", "drugotne"... Zvuči poznato? A zastupnica Garcia Perez je još bila i preblaga u svojoj replici.

Seže ta potlačenost žena predaleko u povijest, ali sva sreća je da postoje muškarci kojima je čovjek čovjek, bio on muškarac ili žena.

Ivona: Gospodinu bih ponudila psihoterapiju.