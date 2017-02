Poznata glumica Drew Barrymore ozbiljno je ozlijeđena tijekom snimanja serije "Santa Clarita Diet". Glumica je nezgodu na setu doživjela u srpnju prošle godine, a tek sada o svemu je odlučila javno progovoriti.

"Bilo je jezivo. Nikada mi se tako nešto nije dogodilo" rekla je Barrymore koja je na setu zaradila povredu glave koja je mogla imati kobne posljedice.

Nezgoda se dogodila prilikom snimanja scene u kojoj je trebala skočiti na leđa drugog glumca no umjesto na njega pala je na pod i udarila glavom u beton. Odmah je prevezena u bolnicu gdje je hospitalizirana.

"To je to. Ubili smo Drew Barrymore", kazao je autor serije Victor Fresco što mu je u tom trenutku prošlo kroz glavu. U bolnici je provela dva dana, a nakon tjedan dana već se vratila na set i ponovno snimala istu scenu.