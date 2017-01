Ne želim otići iz Tuluma. Plan je bio da napustimo vilu do 10 ujutro i svi skupa krenemo put Cancuna otkuda letimo natrag za Mexico City. Avio karte su naravno kupljene. Lana i ja smo se samo pogledale za doručak i napravile onaj potvrdan potez glavom. Ajmo ostat još malo. Možeeee, ostajemo. Naša se ekipa utrpala u kombi, zaštitari s njima i odlaze. Mi na internetu bacamo pogled na slobodne hotele u Tulumu obzirom da se iz vile po dogovoru moramo iseliti. Ovakvi potezi nisu za mene neuobičajeni, vrlo sam opuštena na putovanjima, ne dramim ni oko čega i avanturistički sam nastrojena. Izgubljenih avio karata u životu imam mali milijun pa sam i na to već oguglala. Lana isto tako pa smo kao savršeni bračni par skupa. Gotovo svi hoteli su zauzeti. Ovdje je špica sezone. Našle smo predivan hotel koji je imao jednu sobu i odmah krećemo. Ocean front suit je upravo tu. Soba ima izlaz na samu plažu sa ogromnom terasom na kojoj možeš odmoriti ako se umoriš od kreveta do terase. Odmah se spuštamo na ležaljke, dan je neviđeno lijep, sunce prži.

Kao i na svim plažama svijeta i ovdje svako malo do ležaljke dođe neki prodavač gluposti koje ti nikada ne trebaju. Od ogrlica, narukvica, šešira... Upravo jedan takav dolazi do nas. Prodaje šešire od palminih listova koje ručno radi pred vama. Simpatičan dečko koji dobro priča engleski i lagano smrdi po znoju. Silno mi hoće prodati šešir pa me ispituje sve i svašta. Na pitanje kako se zovem odgovaram - Stela. Nemam pojma zašto sam rekla Stela, tako mi je valjda došlo. On mi objašnjava da to znači zvijezda pa sjedne pored moje ležaljke i napravi mi zvijezdu od palminog lista u obliku same zvijezde. Razgovor kreće dalje, ne da se on. Kaže on meni da mu ovo nije jedini posao, navečer naime prodaje svoje tijelo ženama za novac. Whaaaat? Pitam ga jel on to meni želi reći da je žigolo. Da, odgovara mi on. Meni je sad situacija presmiješna, sad me već interesira. Dakle, taj mali smrdljivko nudi usluge seksa 12-06 za 60 dolara. I to kod njega. Objašnjava da ima još kolega u Tulumu, ali da se to baš i ne smije znati. Ja plačem od smijeha.

Pa ja mu ne ni dala da mi bicikl pričuva, a kamoli da me takne. Fuj, ali i dalje jako smiješno. Pita me jel želim? Zahvalim se, kažem da još uvijek mogu dobiti besplatno. I onda mi prijateljski kaže - ajde za tebe je besplatno. Nije mu bilo jasno kako to ni ne želim. Smije se i on, vidiš da tu nisu sve daske na broju pa izvadi vrećicu trave i pita jel hoćemo. Kažem da ne pušim travu. Taj mu dio isto nije jasan. On naime ima 3 posla. Preko dana plete šešire po plaži, a navečer je žigolo koji prodaje travu. Kakav lik.

Popodne smo naravno iskoristile za ručak iz snova. Restoran na samom pijesku na terasi Be Tulum hotela je raj na zemlji. DJ pušta glazbu, ekipa je sređena, curice izgledaju top. Sve se naslikavaju za Instagram i popravljaju nevidljivi make up u ogledalcu. Ručak se odužio pa smo se na brzinu skockale za večeru i krenule dalje. Klub Jaguar je bila naša večernja destinacija i pun pogodak. Škampi

su bili toliko ukusni da sam doslovno prste polizala. Sva sreća da su svi restorani mračno pa možeš raditi što te volja. Nikako da napišem da su tu jedina noćna mora komarci. To je ovdje ozbiljna nevolja u raju. Toliko ih ima i toliko grizu da je ovdje sprej protiv komaraca najprodavaniji proizvod. Ali sve se da preživjeti kad si u Tulumu. Baš će mi biti teško otići odavdje.

