Pjevačica Demi Lovato nikada se nije ustručavala otkriti privatne detalje iz svog života, no ubuduće će morati ipak malo razmisliti prije nego što svijetu obznani što misli. Lovato je, naime, svojim obožavateljima objavila svoje rezultate DNK testa koji je pokazao njezinio pravo porijeklo.

"Otkrila sam da sam većim dijelom Španjolka, dijelom Indijka, Skandinavka (nisam imala pojma), Irkinja i Britanka, a jedan posto sam i Afrikanka", pohvalila se Demi na svom Twitter profilu.

Suprotno njezinim očekivanjima, korisnici društvene mreže zasuili su je nizom negativnih komentara i podsmjeha.



I did a DNA test and found out I'm mainly Spanish, with Native American, SCANDINAVIAN (which I had NO idea), Irish, BRITISH....