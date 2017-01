Za dječje holivudske zvijezde često se ispostavi kako su žrtve ljudi kojima najviše vjeruju. Većina roditelja slavne djece tretiraju bogatstvo svoje djece kao svoju riznicu zlata. Macaulay Culkin, Gary Coleman i Sherley Temple imali su ''brižne'' roditelje koji su novac svoje djece držali pod kontrolom, ali na nikoga nije to toliko jako utjecalo kao na Jackiea Coogana.

Jackie Coogan žrtva svojih roditelja

Većina ljudi prepoznaje Jackiea Coogana kao ujaka Festera iz Obitelji Addams, ali na početku karijere bio je dječja zvijezda. Kada je navršio 21. godinu saznao je da sav novac koji je zaradio, oko 4 milijuna američkih dolara, potrošila njegova rasipna majka i očuh. 1938. godine tužio je majku zbog zadržavanja tog istog novca. Jackie je uz pomoć suda dobio tek dijelić svog zarađenog novca. Njegova je tužba bila povod za rješavanje izvođačkih prava djece glumaca, a to je i danas u Hollywoodu poznato kao "Cooganov zakon".

Supermanova smrt

Jedan od velikih skandala koji je potresao Hollywood bila je Supermanova smrt koja se dogodila pod nerazjašnjenim okolnostima. Reeves se navodno upucao u u spavaćoj sobi na katu svoje kuće dok je njegova zaručnica Leonore Lemmon s prijateljima tulumarila u prizemlju te iste kuće. U policijskom izvješću piše kako je počinio samoubojstvo zbog depresije, no Reevesova majka je tvrdila kako to nije istina. Ubrzo se pojavila teorija da je Reeves zapravo ubijen i to zato što je imao aferu s Toni Mannix, zabavljačicom i suprugom Eddieja Mannixa, šefa u MGM-u. Cijeli slučaj ponovno je uzdrmao javnost 1999. godine kada je publicist Edward Lozzi pokrenuo priču kako je Toni Mannnix na samrti priznala da je naručila ubojstvo Georgea Reevesa.

Heidi Fleiss bila je vlasnica poznatog hollywoodskog bordela

Javnost je ostala šokirana kada je 1990. godine saznala za Heidi Fleiss, poznatiju kao ''Hollywood Madam'' koja je bila svodnica i vlasnica poznarog holivudskog bordela, a neke od njezinih klijenata bile su velike filmske zvijezde. Clark Gable, Spencer Tracy i Errol Flynn bili su u središtu tog skandala kao i Charlie Sheen koji je priznao da je bio redovna mušterija holivudske madam Heidi Fleiss.

Kontroverzna Mea West

Mea West bila je jedna od prvih holivudskih seks simbola. Pomicala je granice pristojnosti i seksualnosti te je bila jedina žena koja je u svim filmovima u kojima je igrala pisala svoje dijaloge. Za svoju prvu izvedbu 'SEX' za koju je napisala tekst, producirala , režirala i u njemu glumila, proglasili su opscenim. Policija je prekinula jednu od njenih izvedbi te je Mea uhićena s ostalim kolegama glumcima. Osuđena je na deset dana zatvora.

Skandalozan brak Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor često se udavala, a jedan od njenih brakova bio je skandalozan. Naime, kada je Mike Todd, njezin muž, preminuo, glumica je potražila utjehu u zagrljaju njegovog najboljeg prijatelja Eddieju Fisheru, koji je bio oženjen za Debbie Reyndols. Fisher i Elizabeth završili su u braku već sljedeće godine.

Stroga dijeta glumice Judie Garland

Judie Garland imala je svega 17 godina kada je glumila u filmu ''Čarobnjak iz Oza'', a tada je već imala poremećaj u prehrani i ovisnost o lijekovima. Svoju filmsku karijeru započela je s 13 godina kada je potpisala ugovor s MGM-om. Tada je pala pod utjecaj Louisa B. Mayera koji je ubrzo diktirao njenim životom. Judie je trebala snimati po 18 sati dnevno, a kako bi to uspjela koristila je lijekove za spavanje, za razbuđivanje, te za za kontrolu težine. Juha, crna kava i kutija cigareta bila su njezina svakodnevna ''prehrana''. Glumica se borila s ovisnošću cijeli život te je umrla u 47-oj godini života.

Prljavi razvod Stana Laurela

Gledatelji se sjećaju glumca Stana Laurela kao engleskog komičara najpoznatijeg kao Stania.No, Arthur Stanley Jefferson bio je poznat po agresivnoj naravi i po problemu s alkoholom. To je postalo svim jasno kada se razveo od svoje treće žene Vere Shuvalove. Arthur je znao biti vrklo glasan i ljut kada se napije, ali ni Vera nije bila drugačija. To je često rezultiralo velikim svađama koje su znale postati nasilne. Jednom prilikom je Vera otkrila medijima kako je Arthurl iskopao grob u njihovom dvorištu za Shuvalovu i tvrdila je kako ju je hti živu zakopati. Njihova rastava braka je završila tako da je sud zabranio Shuvalovoj da objavljuje ikakve informacije u vezi njihovog braka.

Smrt Alfalfe

Pokojni američki glumac Carl Dean Switzer karijeru je započeo kao dječji glumac sredinom 1930-ih godina. Sa sedam godina dobio je ulogu Alfalfe u serijalu kratkih filmova 'Our Gang' koja ga je i obilježila i po kojoj je dobio nadimak Alfalfa. Glumac je ubijen nakon svađe s poznanikom kojem je trenirao psa i to zbog duga od 50 dolara.

Holivudski pobačaji

Nesumljivo najveći skandal koji je potresao Holivud vezan je uz pobačaj. Davno prije filmska studija su odlučivala kada je u redu da glumica smije imati dijete. Kada bi ostala trudna u njima nezgodno vrijeme, odmah bi je u tajnosti prijavili u bolnicu kako bi napravila pobačaj. Joan Crawford, Jeanette MacDonald, Bette Davis su imale pobačaje zbog ''dobrobiti ''svoje karijere. Glumica Jean Harlow nije bila bila prisiljena samo na pobačaj, nego su joj i zabranili da se uda za glumca Williama Powella jer je MGM smatrao kako supruga ne može biti ''plavokosa bomba''. I na kraju vraćamo se opet na jadnu Judie Garland koja je ostala trudna s 19 godina, ali je studio želio da igra još jednu ulogu slatkog djeteta, a ne majke. Studio MGM i njezina majka dogovorili su njezin pobačaj, a to isto su joj učinili dvije godine kasnije.