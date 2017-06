Charlie Sheen navodno je u vezi s Julijom Stambler, manekenkom i dadiljom njegovih sinova.

Charlie Sheen objavio je u listopadu 2015. godine da je HIV pozitivan, a otad nije imao partnericu. No, sada navodno ponovno voli. Njegova odabranica je 25 godina mlađa Julia Stambler. 26-godišnja Julia Radi kao model te je dadilja glumčevim blizancima Bobu i Maxu. Njih je dobio u braku s Brooke Mueller. Juliju je zaposlila upravo Brooke, no to nije spriječilo nju i Charlieja da prije tri mjeseca započnu vezu.

Sheen je nedavno prešao na nove lijekove, uz koje mu je život kvalitetniji. Zbog toga je, kaže, neizmjerno sretan. Inače, Sheen ima petero djece, osim blizanaca ima dvije kćerke s Denise Richards, a iz mladenačke veze ima i 32-godišnju kćerku Cassandru. Cijelu karijeru Sheen je poznat po skandalima i drogiranju te promiskuitetnom ponašanju. Spavao je tako s više od 3000 žena, a smirio se kao se razbolio.