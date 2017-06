Jedan od najzgodnijih turskih glumaca Burak Ozčivit u velikom intervjuu govori o sreći, karijeri, ali i zaljubljenosti.

Glumac Burak Ozčivit u novoj turskoj seriji 'Bit ćeš moja', koju gledatelji imaju priliku pratiti na Novoj TV, tumači Kemala, siromašnog mladića kojemu se život potpuno preokrene kada upozna prelijepu bogatašicu Nihan.

U razgovoru govori o sreći, karijeri, ali i zaljubljenosti. Izjavio je: Katkad sam vrlo miran, katkad sam eksplozivan čovjek. Snaga je u mojoj nutrini i biti. Kad se okreneš svojoj biti, tad se sve i događa. Ali ako joj se ne okreneš, ni uspjeh ne može doći. Ne volim sjediti kod kuće.

Zgodan, uspješan, darovit... Je li život dobar prema vama?

Nipošto ne postoji takvo što. Ako govoriš o tome što posjedujem, to su prolazne stvari. Pružaju samo trenutnu sreću. Ja ne želim prolaznu sreću. Sad tražim druge stvari. I u potrazi sam.

Što tražite?

Sreću...

Jeste li nesretan čovjek?

Ono o čemu govorim sreća je u pogledu na život. Inače sam, hvala Bogu, vrlo sretan i spokojan. Na primjer, u poslovnom se pogledu nastojim raširiti na različita područja, preispitujem život, rastem...

Je li to utjecaj dolaska u tridesete?

Može biti. Uspješan si, ali ona unutarnja sreća nikako ne dolazi. Tražiš slobodniju i dugotrajniju sreću. Tražeći je otkrivaš. Shvaćaš da zapravo trebaš tražiti na drugim mjestima. I rješavaš se mnogo tereta koje si proživio. Naročito u posljednje dvije godine kod mene je došlo do ozbiljnih promjena. Prije sam puno više kontrolirao stvari. Ali sad sam ih naučio prepustiti mogućnosti. Uvidio sam da se u životu ne može biti sretan sve kontrolirajući. S toliko sam si stvari razbijao glavu. Sad smanjujem teret koji nosim na leđima.

Navodno već šest godina ne idete na praznike. Stalno radite, štoviše, uz seriju snimate i dva filma. Je li razlog tomu veća zarada?

Novac je za sve jedna od neophodnih stvari. Ali ništa fokusirano na novac ne donosi uspjeh. Sve ćeš pokriti ako radiš svoj posao na najbolji način.

Jeste li radoholičar?

Jao, kao trkaći konj!

Ne boji li se čovjek da će mu lice zastarjeti?

Ne. To je vezano uz planiranje. I ja mislim da je u svojoj biti važno biti dobar. Što sve trebam učiniti kako bih bio dobar čovjek. Ako to činim, sve se drugo nastavlja samo.

A što je potrebno da bi se bilo dobar čovjek?

Pozitivno gledati na svaki događaj. Čak i na najnepovoljniju stvar...I ne zapinjati ni za što u životu. Ako ti nešto ne ide, bavi se nečim drugim. Inače ne možeš funkcionirati. Kad ti to pođe za rukom, počinju velika preispitivanja.

Što preispitujete?

Na primjer, najveće od iskustava koje sam stekao kroz godine je moći reći „Neka, Bože“. To je jako težak izraz. Ako ga možeš izgovoriti, znači da si uspio nešto veliko. Ako ne možeš izgovoriti, znači da nisi sretan i dobar čovjek. Ja to radim u sebi. Energija u meni gori. To postaje mala vatra. Tada ti ni lice ne može zastarjeti.

Koliki je u svemu tome utjecaj ljubavi?

Naravno da i ljubav ima utjecaja. Žena u mom životu, obitelj, put kojim idem i sve... U životu se nećeš fokusirati na jednu stvar, ali sa svime ćeš zajedno znati koračati.

Treba li po vama preispitivati život, ili prepustiti se toku?

Čovjek kojega nešto muči preispituje. Ja sam kao Burak na onoj ispitivačkoj strani. O kojoj god se sreći radi, stanje u kojem baš ništa ne propitkujemo prava je suprotnost sreće.

Odrezali ste brkove za novu ulogu.

Imao sam brkove šest godina. Hoćeš, nećeš, vežeš se za njih. Prva dva-tri dana bilo mi je jako teško. Nisam se mogao naviknuti sam na sebe. Kad sam se vratio na staro, vidio sam da sam se doista promijenio.

Je li vas ikad obuzela slijepa ljubav?

Slijepa je ljubav surov termin i nije lako proživjeti emocije jedne tako surove ljubavi. Osveta koju izvršavamo pretežito je ljubavna priča. Kao kad se počešete po rani. Vrlo je bolno. Zato na to stanje gledamo iz drukčijeg i surovijeg kuta nego na normalne ljubavi.

Već ste 11 godina u ovom sektoru. Svaki vaš projekt imao je najviši rejting. Filmovi vam dobro zarađuju. Koja je tajna vašeg uspjeha?

Gledatelj na prvi pogled shvati tko zbog čega radi ovaj posao. Ja sam svoje poslove uvijek radio u dobroj namjeri. Zato znaju da neću učiniti ništa pogrešno. Mislim da ulijevam povjerenje. Jer godinama mi je već jedini fokus povjerenje.

Jeste li se susreli s puno predrasuda zato što ste zgodni?

Ne gledam tako na stvar. Čim se pojavljujete na ekranu, odmah se upotrebljavaju izrazi „zgodan“ ili „lijep“. Ali potpuno je druga stvar biti trajan. Inače na ulici ima na tisuće lijepih ljudi. Posao ćeš samo na temelju toga što si lijep odraditi jedanput, najviše dvaput, ali za treći put potrebno je nešto drugo.

Jeste li tijekom godina naučili ne osvrtati se na tabloide?

Ja samo radim svoj posao. Uopće ne marim za to.

Nisu vas dirnule ni vijesti koje su izašle s početkom serije kako je “Fahrije Evcen zbog ljubomore upala na snimanje?”

Posjećuje snimanja. Nema ništa prirodnije od toga. Ali ne mogu ništa reći. Samo kažem, “Neka, Bože.” İ prijeđem preko toga.

Uvijek ste glumili zaljubljene muškarce. Jeste li zahvaljujući tim ulogama uspjeli odgonetnuti ljubav?

Nikad na to nisam tako gledao jer ljubav nema plan i program. Treba je pustiti slobodnom, živjeti trenutak.

Kakvim vas čovjekom čini ljubav?

Sretnim i spokojnim.

I vaša je djevojka Fahrije Evcen glumica. Razgovarate li vas dvoje glumaca kod kuće neprestano o novim projektima i umjetnosti?

Kako je to dio našeg posla, naravno da se razgovara i o umjetnosti. Ali svaki sam dan na snimanju, na slobodan dan želim rasteretiti misli i nastojim predahnuti.

Usput, osnovali ste vlastitu firmu i postali producent. Otkud sad produkcija?

Ciljao sam ka snimanju filmova i glumi u projektima u kojim želim. Ali jako je teško. Dobio sam puno potpore od Timura Savdžija. Zadnji posao u kojem sam se bavio produkcijom je „Brate moj“ u kojem glavnu ulogu dijelim s Muratom Bozom i koji će se početi prikazivati u siječnju.