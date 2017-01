Dvije sirove duse baciti na vrelo ulje od strasti. Prziti dok se ne spoje u jedno. Dodati saku smijeha,prstohvat snova i bezbroj nocnih budenja od secernog djecjeg placa. Pirjati na zivotu i iskusenju. Servirati za vjecnost! Napomena Ni u kom slucaju ne smanjivati vatru! E.Vejzovic #love #lovehim #11years #anniversary #happyness #joy #thankful #lovemylife

