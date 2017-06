Bella Thorne brzo je napustila Cannesu, u kojem se provodila sa Scottom Disickom.

Iako je njihov odnos trajao jako, jako kratko, Bella Thorne i Scott Disick privukli su pozornost svjetskih medija svojim boravkom u Cannesu, tijekom tamošnjeg filmskog festivala. Scott je stigao u društvu zgodne Belle, no vrlo brzo je ona sa svojom sestrom otišla nazad u SAD, ostavivši Disicka u društvu atraktivnih mladih dama, koje su s njim nastavili tulumariti. Sada je Bella o svemu progovorila za magazin Complex. 19-godišnjakinja je rekla kako nije mogla izdržati Scottov tempo.

"Priređujem puno tuluma, upoznavam razne ljude na taj način. Na taj način sam i preko Frencha Montane upoznala Scotta. Došao je na jedan od mojih tuluma. Jako je dobar, sladak, šarmantan. Ja ne pijem, a on pije zaista puno. Tu je završilo. Nisam bila za to. Odlučila sam otići iz cannesa dan i pol ranije", rekla je mlada glumica. "Volim izlaziti, plesati, zabavljati se, no ne tulumarim prežestoko. Bilo je to puno previše za mene. To jednostavno nije način života koji živim", zaključila je Thorne.