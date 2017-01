Begum Kutuk jedna je od, kažu, najiskrenijih osoba na turskoj sceni. U Hrvatskoj je postala poznata po liku Defne, koju je utjelovila u seriji "Sudbina". Evo što je otkrila o svom zanimljivom liku, ali i kolegama u seriji.

Riječ je o liku koji često mijenja raspoloženje. Sigurno se zabavljate u toj ulozi.

Kad su mi poslali prve informacije o liku, rekli su mi da ću glumiti nerotkinju koja je jako zaljubljena u svoga supruga i koja izgara od želje da postane majka. Odmah sam se nastojala staviti u njezin položaj. Defne je vrlo neodlučna i zato ju je vrlo zabavno glumiti.

Emotivno zlostavljanje raširena je pojava

Većina likova u seriji ponaša se prema Defne kao da je zla. Unatoč svome junaštvu, njezin suprug dopušta da se prema njoj loše ponašaju. Ta situacija djeluje posve realno.

Činjenica da živimo u, načelno rečeno, muškom svijetu utječe na to kako gledatelji doživljavaju Defninu i Kahramanovu priču. U našoj zemlji brojne su žene žrtve tjelesnog i emotivnog nasilja. Suočena s emotivnim zlostavljanjem, čak je i tako obrazovana žena kao što je Defne izgubila kontrolu nad svojim postupcima. Njezina svekrva želi da njezin sin nađe ženu koja će mu roditi sina. Takvi su slučajevi česti u Anatoliji. Zbog svekrvina ponižavanja Defne misli da nije dovoljno dobra te na kraju predloži da nađu surogat-majku. Njezina svekrva obmanula je surogat-majku, koja je zatim obmanula Defne. Defne zbog toga u njoj vidi prijetnju jer se boji da će je Kahraman zbog nje ostaviti. Mislim da je Defne žrtva u toj priči.

Preko društvenih mreža gledatelji vam šalju poruke u kojima od vas traže da pustite Elif i Kahramana da uživaju u ljubavi.

Dobro, a što je s Defne? Što je s njezinom ljubavlju, trudom? Zanimljivo mi je kako Kahraman to ne primjećuje. Zanima me što bi se dogodilo da je situacija obrnuta.

Kako to mislite?

Na početku serije Defne i Kahraman zaljubljeni su jedno u drugo, ali ne mogu imati djece. Što bi se dogodilo da je Defnina majka saznala da je Kahraman neplodan pa da je od simpatičnog mladića koji joj pomaže tražila da donira spermu za oplodnju? Kahraman bi poslije saznao da dijete nije njegovo, zbog čega bi se on i Defne neprestano svađali. Defne bi poslije utjehu tražila u tom simpatičnom mladiću. Da je to scenarij serije, zanima me koliko bi gledatelja spremno branilo Defne, kao što sad brane Kahramana

.

Mislim da sve to ide u prilog tvrdnji da sam porod ne čini majku.



Naravno! Suosjećajnost je iznimno važna. Defnina svekrva iz serije nema suosjećanja ni prema kome. Svaka majka morala bi imati suosjećanja ne samo prema svojoj djeci nego prema svoj djeci. Snimanja dugo traju. Mislim da ne bi bilo dobro da sad zatrudnim. Jednom kad postanem majka, želim provoditi vrijeme sa svojom djecom što kvalitetnije.

Propuštene epizode serije "Sudbina" pogledajte na OYO.

"Ne potiskujem osjećaje"

Ponašate se prirodno, poput djeteta. Iskreno zagovarate stvari u koje vjerujete. Nije li vam zbog tog stava teže u ovom poslu?

Nikad ne potiskujem osjećaje. O svim ljudima koje upoznam imam najbolje moguće mišljenje. Vrlo se brzo otvaram prema drugima. Takva sam unatoč činjenici da me moji bližnji upozoravaju da bi si time mogla nauditi. Politika me nikad nije zanimala. U mojoj karijeri bilo je raznih promjena, ali mislim da se ja nisam promijenila. Vrlo sam sretna kad mi ljudi s kojima sam radila prije petnaestak godina kažu da sam ostala ista. Moji odnosi s ljudima iskreni su i bezuvjetni. Ne želim se prikazivati drukčijom nego što jesam. Zadovoljna sam sobom.