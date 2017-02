Američki glumac Ashton Kutcher pred američkim Kongresom govorio je o važnosti zaustavljanja modernog ropstva. Upozorio je sveprisutne na ozbiljan problem trgovanja ljudi. ''Ljudi mi znaju reći što ti govoriš o politici. Fokusiraj se na svoj posao'', izjavio je Ashton. No, Kutcher je istaknuo kako je to upravo njegov posao budući da je on jedan od osnivača aplikacije Thor.

''Napravili smo software koji nam pomaže u borbi protiv trgovine ljudima i protiv seksualnog iskorištavanja djece'', rekao je Aston. Dodao je kako je uz pomoć tog uređaja njegova organizacija pomogao identificirati 6.000 žrtava zlostavljanja za šest mjeseci. Razvijen je nakon istraživanja iz 2012. godine i utvrdio je da se 63 posto maloljetnih žrtava kupilo ili prodalo online. Njegov govor američki CNN je prenosio uživo, a mnogi su mi pružili podršku.

Kutcher koji ima dvoje djece s glumicom Milom Kunis, rekao je da je njegov cilj pomoći žrtvama širom svijeta.