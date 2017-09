Angelina Jolie i Brad Pitt i dalje planiraju razvod.

Iako su se nedavno sreli i izgladili odnose, čini se da Brad Pitt i Angelina Jolie ipak ne planiraju pomirenje. Svjetski mediji nedavno su njihov emotivan susret protumačili kao odluku da ljubavi daju još jednu šansu, no Angelina ne odustaje od odluke da se razvedu. "Nije lako biti sam, uopće ne uživam u tome, mrzim to, no to nije nešto što sam odabrala", rekla je Angelina u nedavnom intervjuu.

Iako joj nije lako biti sama, demantirala je navode da je zaustavila proces razvoda braka od Brada Pitta. Ipak, izgladili su odnose, mogu provoditi vrijeme zajedno. Na tome su najviše radili zbog njihove djece. Jolie je nedavno za Vanity Fair ispričala kako je sve krenulo po zlu prošlog ljeta. Problemi se više nisu mogli rješiti pa su Brad i Angelina odlučili sami nastaviti dalje.