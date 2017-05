Pjevačica Magazina Andrea Šušnjara progovorila je o poslu, ljubavi, ali i nemoralnim ponudama koje su sve učestalije u svijetu showbiznisa.

Prepuni splitski klub potvrdio je već dobro znani status Magazina - glazba za svačiji ukus. Brojne uspješnice hipnotizirale su publiku. No najnovija pjesma Žena, a ne broj ruši rekorde. U nešto više od mjesec dana preslušana je više od milijun i 500 tisuća puta.

"Mi više nemamo taj dojam što će proći kod publike, a što neće tako da smo stvarno ugodno iznenađeni. Moram priznati da je meni jako dobro došla mala promjena, novi zvuk. Imam 30 godina, već sam 7 godina u Grupi Magazin i publika je odrasla s nama - tako da smo stvarno napravili dobar posao", govori Andrea Šušnjara.



Iako već godinama dijeli pozornicu s ostalim Magazincima, ističe pjevačica, najbitnija je pozitivna energija koja vlada bendom. "Magazin je već 7 godina moja obitelj, zbilja. Obožavam i Keka i Željka i odlično se slažemo. Mislim da se to vidi i po koncertima jer se čak i na bini konstantno zezamo i radimo spačke i zezancije tako da jako mi je lijepo s njima", priznaje pjevačica.

A uz simpatičnu Andreu, u šali kaže, i ostali članovi grupe su se pomladili, što se najviše vidi po nastupima izvan granica Lijepe naše. "Postoje djeca naših Hrvata koji su davno otišli i ne znaju dobro Hrvatski jezik i uče ga preko mojih pjesama. Postoje curice koje su se zbilja zainteresirale za Hrvatski i pjevaju sve moje pjesme na Hrvatskom, a zapravo ne znaju Hrvatski. Uče ga preko pjesama Magazina i to je stvarno nešto posebno", ističe Andrea koja se u potpunosti posvetila karijeri.

Trenutno joj na ljubavnom polju nije uzbudljivo, a priznaje da joj se muškarci boje prići. "Bolje prolazim kod žena nego kod muškaraca. Uvijek su mi žene u prvim redovima, više zahtjeva za prijateljstvo i poruka dobivam od žena. Ne znam zbog čega je to, možda me se muškarci boje", pita se vrckava pjevačica.

Andrea kaže kako je trenutačno sama, ali zadovoljna. Iz prethodnih ljubavnih brodoloma mnogo je naučila."Bila sam u dugim vezama do sada i moram priznati da mi je ovo najljepši period jer kad si sam nekako otkrivaš sebe tako da mislim da sam zadovoljna", naglašava Andrea.

Od 16. godine dio je estradnog neba te se svega nagledala, ali i naslušala, no postoji nešto preko čega jednostavno nikada ne bi mogla prijeći. "Nemoralne ponude, definitivno. Mislim da je najbitnije da dođeš do nekih rezultata i ostvariš nešto u životu, a da si to ostvario na pošten način i da se možeš kad dođeš kući pogledati u ogledalo", kaže pjevačica. A to je najvažnije kaže Andrea, čist obraz ničime se ne može zamijeniti.

