Adele je postala jedna od najplaćenijih izvođačica na svijetu, njezina tvrtka Remedy Touring ostvarila je dobit od oko 100 milijuna kuna u manje od godinu dana, javlja Daily Mail.

Glazbena diva prošle je godine imala 107 rasprodanih nastupa u Americi i Europi. Zarađenim milijunima pridružila je i pet Grammyja koje je osvojila prošlog vikenda. Jednostavnom računicom dolazi se do podatka da pjevačica inkasira oko 4 milijuna kuna po nastupu. Adele bi mogla zarađivati još pet puta više u godini dana, samo kada bi pristala na snimanje reklama. Nije pjevačica raspoložena da reklamira proizvode, a očito joj niti ne treba takva vrsta financijske injekcije.

Osim toga, nije zainteresirana ni za reality formate. Nedavno su joj Britanci ponudili unosnu ponudu za snimanje reality programa uz supruga i sina, no odbila je. Šuška se da su joj za reality ponudili čak 350 milijuna kuna, no što je to za Adele? Njena privatnost očito nema cijene!