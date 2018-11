Ako ste ljubitelj knjiga, a ne znate za koje bi se odlučili na nadolazećem sajmu knjiga, evo nekih prijedloga.

Interliber počinje uskoro na Zagrebačkom velesajmu, a izdavači svake godine nude brojne knjige te se teško odlučiti koju kupiti ako imate ograničene budžete. Donosimo vam top 10 knjiga koje vrijedu ugrabiti na najvećem sajmu knjiga na ovim prostorima, nećete požaliti.

Mali požari posvuda - Celeste Ng (Mozaik)

U Shaker Heightsu, mirnom, bogatom predgrađu Clevelanda, sve je brižno isplanirano – od tlocrta vijugavih ulica do boja kuća i budućeg uspjeha njegovih stanovnika. Duh grada nitko ne utjelovljuje bolje od Elene Richardson, kojoj je igranje po pravilima nit vodilja u životu. Sve je savršeno dok u taj idilični mjehur od sapunice ne dođe tajanstvena umjetnica i samohrana majka Mia Warren sa svojom kćeri Pearl, tinejdžericom, i unajmi kuću od Richardsonovih. Mia i Pearl brzo će postati više od podstanarki: ni jedno od četvero djece Richardsona ne može odoljeti tom neobičnom paru majka-kći. Ali Mia sa sobom nosi zagonetnu prošlost i prezir prema pravilima, koji bi tu brižnu zajednicu mogao okrenuti naglavačke. Kad stari obiteljski prijatelji Richardsona pokušaju posvojiti dijete kineskoga podrijetla, borba za skrbništvo dramatično će podijeliti grad – i staviti Miju i Elenu na suprotstavljene strane. Sumnjajući u Miju i njezine motive, Elena je odlučna otkriti tajne Mijine prošlosti. Ali zbog te opsesije platit će neočekivanu, strašnu cijenu.

Čovjek od krede - C.J. Tudor (Znanje)

Može ga se osjetiti u šumi, u školi i na igralištu; prisutan je u domovima i na sajmištu. Zavukao se u gotovo sve kutke gradića Anderburyja… strah da vas netko ili nešto stalno promatra. Sve je počelo davne 1986. u zabavnom parku, onog dana kad se dogodila nesreća. Tada je dvanaestogodišnji Eddie upoznao gospodina Hallorana – Čovjeka od krede. On je Eddieju dao ideju o crtanju kredom i ostavljanju tajnih poruka za njegove prijatelje… i bilo je zabavno, sve dok ih jedan čovjek od krede nije odveo do trupla. Trideset godina poslije, Ed vjeruje da je prošlost iza njega, sve dok ne dobije pismo u kojem se nalaze komadić krede i crtež čovječuljka. Hoće li se povijest ponoviti? Je li ta priča uopće bila gotova? Hoće li igra opet jednako završiti?

12 pravila za život - Jordan B. Peterson (Verbum)

Jordan B. Peterson u ovoj knjizi odgovara na najteža životna pitanja povezujući istine drevnih tradicija sa zapanjujućim otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. Pišući s puno humora Peterson nam donosi zanimljivu i edukativnu knjigu punu iznenađujućih zaokreta – uči nas zašto ne smijemo prigovarati dječacima i djevojčicama dok se skejtaju po ogradama, zašto one koji olako kritiziraju čeka teška sudbina te zašto uvijek trebamo pogladiti mačku kada je sretnemo na cesti. 12 pravila za život knjiga je koja iz temelja potresa suvremena općeprihvaćena stajališta, knjiga koja će preobraziti i uzdići srce i um svakoga čitatelja.

Freddie Mercury - Život, smrt i nasljeđe - Matt Richards & Mark Langthorne (Rockmark)

Freddie je ikona glazbe, ikona rocka, ikona stila života i jedan od najvećih glazbenika svih vremena. U novoj biografiji o jednom o najvećih rock velikana u povijesti, autori donose detaljnu priču ispričanu iz ugla Freddieja kao rock zvijezde i Freddieja kao žrtve AIDS-a. Osim što čitatelji kroz knjigu nauče brojne detalje iz njegove karijere, ujedno nauče i puno o povijesti AIDS-a, ali i povezanosti "nultog pacijenta" ove zlokobne bolesti s frontmenom Queena. Freddie je želio imati sve - slavu, ljubav i slobodu, a ono što je zapravo istina provjerite u 470 stranica

Sve tvoje savršeno - Colleen Hoover (Neptun)

ONDA: Quinn se ni u snu nije mogla nadati da će ljubav svog života pronaći pred ulaznim vratima svog uskoro bivšeg zaručnika. Godinu dana nakon što su oboje napustili svoje nevjerne partnere, Quinn i Graham uživaju u savršenoj vezi koja se čini sudbinski predodređenom.

SADA: Sedam godina poslije, njihovoj savršenoj ljubavi prijeti opasnost od nesavršenog braka. Uspomene, pogreške i snovi koji su se godinama gomilali, sada ih razdvajaju. Jedina stvar koja bi ih mogla spasiti ujedno je i ono što bi im moglo nepovratno razoriti brak.

Napisan s jednakom emocionalnom dubinom i pronicljivim uvidima zbog kojih su Priča završava s nama i Opasna ljubav Colleen Hoover smjesta postali bestseleri New York Timesa, Sve tvoje savršeno snažna je i iznimno dirljiva priča o slomljenom bračnom paru čija budućnost ovisi o obećanjima koja su nekoć dali jedno drugomu, podsjećajući nas da posljednji spas uvijek leži u vječnoj snazi ljubavi.

Okruženi idiotima – Thomas Erikson (Poetika)

Svijet je prepun dobrih savjeta. Ali ti savjeti ne odgovaraju uvijek svima. Zašto je tako? Ljudi su različiti. Svi to znaju. Zašto onda, premda to svi znamo, ne koristimo to znanje? Ne razumijemo razlike među ljudima. Kako su ljudi različiti, na koje načine i što možete učiniti u vezi s time? Možete li poboljšati svoje socijalne vještine i smanjiti broj nesporazuma u svakidašnjem životu? Okruženi idiotima otkrit će vam s kojim se osobama slažete, a s kojima ne. I opisat će vam zašto je tako. Jeste li introvert ili ekstrovert? Više ste orijentirani na zadatke ili na ljude? Uporabom Marstonova istraživanja možete postati izvrstan komunikator i steći izvanredne društvene vještine. Umjesto da samo slušate intuiciju, moći ćete preskočiti nagađanja i biti precizniji kad se prilagođavate drugim ljudima. Ali nešto drugo je čak i važnije – svijest o samome sebi. Kako biste unaprijedili svoje društvene vještine morate razumjeti kako vas drugi ljudi doživljavaju. Ako ne znate kako vas drugi vide, istinu ćete pronaći u ovoj knjizi. U njoj ćete saznati kad se najbolje povući, a kad zakoračiti naprijed; kad progovoriti, a kad zašutjeti. Knjiga će vam dati i one „aha“ trenutke kao i one „o ne“ te korisne upute o tome kako se ponašati u nezgodnim situacijama. Ne treba vam nova osobnost – jedino što trebate je znati kako prilagoditi svoje ponašanje različitim ljudima u različitim situacijama.

Priča o izgubljenoj djevojčici - Elena Ferrante (Profil)

Finale tetralogije "Genijalna prijateljica" Elene Ferrante – zadivljujuće sage o desetljećima prijateljstva Elene i Lile – djela koja se diljem svijeta unisono smatra jednim od najvažnijih književnih ostvarenja posljednjeg desetljeća. U posljednjem nastavku Elena se, nakon što je ostavila supruga, vraća u Napulj. Lila, pak, koja se nikad nije uspjela osloboditi okova rodnoga grada, postala je uspješna poduzetnica, ali njezin uspjeh dovodi je još bliže svemu što je oduvijek prezirala: nepotizmu, šovinizmu i zastrašujućem nasilju koje vlada rajonom...

Kunem se životom – Sarah Pinborough (Egmont)

Netko živi u laži. Je li to Lisa? Progonjena tragičnom prošlošću, sve što Lisa želi jest mirno živjeti s kćeri Avom. No kada joj u život uđe novi muškarac, stvari naizgled počnu sjedati na mjesto. No Lisa skriva golemu tajnu koja bi mogla razoriti čitav njezin svijet... Možda Ava, njezina kći? Nakon što spasi dječaka od utapanja, šesnaestogodišnja Ava postaje mjesna junakinja. No nikada nije ni pomišljala do čega bi njezin čin mogao dovesti… Ili pak Marilyn, najbolja prijateljica? Marilyn vodi savršen život. Ima supruga, posao i kuću - naizgled je uspješna u svakom smislu. Ipak, nikada ne bi najboljoj prijateljici Lisi mogla priznati laži koje si svakodnevno govori da bi preživjela... Jedan trenutak zauvijek će promijeniti živote tih triju žena, a tajne koje skrivaju mogle bi sve uništiti.

Sve, samo ne romantika - Marko Podrug (UO Elemental)

Prvo predstavljanje knjige "Sve, samo ne romantika" o grupi Elemental bit će 14. studenog na Interliberu, a u njoj možete otkriti čitavu povijest jednog od najboljih bendova na ovim prostorima. Nit vodilja je bila opisati stvari kakvima su doista bile, a ne pričati bajke o uspjehu. Iako, nakon čitanja, i nakon što postane jasno kroz što je sve Elemental prolazio u 20 godina trajanja, koliko je puta bio blizu raspada, ovo je, na kraju, i priča o uspjehu. Kako je ljubav kumovala osnivanju Elementala? Jesu li Remi i Shot bili ljubavni par? Kakve je traume izazvalo objavljivanje prvog albuma? Zašto bend nije vjerovao u Romantiku? Je li Elemental izdao hip-hop? Kakve veze s bendom imaju Severina, band Yammat, i na kojeg je političara Remi zalajala? Kako su uspjeli, kako su opstali i kad su se skoro raspali? Sve su to pitanja na koja knjiga „Sve, samo ne romantika“ daje odgovor. Na te, ali i na mnoge druge. Također, knjiga dijelom donosi i uvid u nastajanje hrvatske hip-hop scene 90-ih godina.

Dok još nismo bile vaše - Lisa Wingate (Mozaik)

U dirljivom romanu "Dok još nismo bile vaše", nadahnutom istinitom pričom, dvije će obitelji biti zauvijek promijenjene potresnom nepravdom koja se dogodila nekoliko naraštaja prije. Ova zanimljiva, potresna i na kraju poticajna priča Lise Wingate, utemeljena na jednom od američkih najzloglasnijih skandala. Georgia Tann, voditeljica organizacije za posvajanje sa sjedištem u Memphisu, kidnapirala je siromašnu djecu i prodavala je bogatim obiteljima diljem zemlje. Ovaj roman podsjeća da, premda nas naši putevi mogu odvesti na različita odredišta, srce nikada ne zaboravlja kamo pripadamo.

Priče za laku noć za mlade buntovnice 2 (Znanje)

Nastavak senzacionalnog bestselera New York Timesa koji nadahnjuje djevojčice u cijelome svijetu da sanjaju veće snove, postave si više ciljeve i još hrabrije se za njih bore oduševljava cijeli svijet. "Priče za laku noć za mlade buntovnice 2" potpuno je nova zbirka priča za laku noć, napisanih u stilu bajki, o 100 iznimnih žena –od Nefertiti do Beyoncé, Rosalind Franklin i J. K. Rowling – koje su svojim životima, sudbinama i postignućima promijenile tijek povijesti i nadahnule svijet. One su kraljice i aktivistkinje, balerine i odvjetnice, gusarice i računalne znanstvenice, astronautkinje i izumiteljice… iz svih krajeva svijeta i profesija. Svakoj je posvećena cijela stranica i portret koji savršeno odražava duh prikazane junakinje. Život mnogih od njih nije bio bajka, ali su svojom predanošću i hrabrošću savladale sve izazove i pokazale da ne postoje snovi koji se ne mogu ostvariti. I ovu je knjigu ilustriralo pedesetak umjetnica iz svih krajeva svijeta.