Mladi virtuoz Zlatko Josip Grgić održao je koncert za pamćenje u katoličkoj crkvi gotičkog stila Santa Maria di Pino u Barceloni.

Zlatko Josip Grgić, ime je koje ćete zasigurno zapamtiti i lice koje ćete sigurno susretati u nekim od najpoznatijih glazbenih prijestolnica diljem svijeta.



Mladi virtuoz je održao koncert za pamćenje u katoličkoj crkvi gotičkog stila Santa Maria di Pino u Barceloni. Koncert je bio predstavljanje Zlatka i njegovog autentičnog, osjećajnog sviranja na gitari koju je izradio veliki Antonio de Torres i sam ju nazvao “La Invencible“ (nepobjediva).

Upravo ta gitara je uvrštena u nacionalna blaga Španjolske kao jedina gitara (uz druge umjetnine i remek djela Španjolske kulture). Bila je u Fundaciji generala Godije desne ruke generala Franka i nikada nije napuštala Španjolsku.



Nakon koncerta Zlatko je dobio priliku prezentirati ju po cijelom svijetu, za početak će to biti u Beču, a uskoro se nada i u Zagrebu.



Koncert se održao u prekrasnoj Bazilici Santa Maria del Pi i to u Kapelici u dijelu Bazilike gdje se održavaju koncerti za 150 do 200 ljudi. Vrlo ekskluzivno mjesto u blizini Ramble gdje su svirali samo najveći gitaristi jer je akustika božanstvena.



Zlatko nije mogao sakriti uzbuđenje prije nastupa pa je tako neposredno prije izlaska pred publiku i prepunu crkvu rekao: “Tata osjećam Torresa, danas je Sv. Barbara i svirat ću za moju baku.”



Koncert je započeo s dvije popularne, narodne Katalonske pjesme koje je obradio za gitaru Miguel Llobet veliki španjolski gitarist i učenik Francisca Tarrege. Nastavio je nadahnuto s Cordobom i Granadom od I.Albeniza, Seranatom Espanolom od J.Malatsa, La Maya de Goya od E.Granadosa koji je, inspiriran Goyinim remek djelom španjolskog slikarstva, napisao prekrasnu kompoziciju koju je obradio za gitaru Miguel Llobet.



U sat vremena koliko je trajao koncert, Zlatko je svirao samo Španjolske kompozicije.



Ovo je iznimno velika čast za jednog mladića iz Hrvatske koji je svojim osjećajnim sviranjem opravdao svoj nastup, ali je iskazao i ogromno poštovanje, a to je prepoznala i publika koja ga nije puštala da ode s pozornice.



Poziv iz Beča

Ovaj mladić ima samo 17 godina, a svira od svoje 5 godine. Do kraja godine Zlatko je pozvan da nastupi i u Beču, a kako je krenulo ovom mladom glazbeniku, ne sumnjamo kako će ponude samo stizati iz svih krajeva svijeta jer njegovo vrijeme je došlo upravo sada!