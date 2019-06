Lara Croft kultna je računalna i filmska junakinja koju su glumile Angelina Jolie i Alicia Vikander. U čemu leži tajna uspjeha ženske inačice Indiane Jonesa?

Prisjetili smo se zamamne heroine Lare Croft: Mamila je uzdahe oblinama i vratolomijama, no tko ju je bolje odglumio?

"Lara Croft: Tomb Rider" mnogima je vrlo draga avanturistička priča o britanskoj nasljednici, ekscentričnoj i prekrasnoj Lari Croft, heroini u računalnim igrama i filmovima.

Kultni lik Lare Croft stvorio je Toby Gard 1994., a nije ni sanjao da će njegova heroina postati jedna od najpoznatijih junakinja računalnih igara svih vremena. Osim igrica, Lara je oživjela i na filmskom platnu, i to u čak tri navrata. Dvaput ju je utjelovila zamamna Angelina Jolie na početku svoje karijere, kada je svojim izgledom i oblinama mamila uzdahe gledateljima, a gotovo 20 godina kasnije zamijenila ju je Alicia Vikander, oskarovka slatkica, potpuno drukčijeg izgleda, ali jednake žestine.

Lik Lare Croft mnogima se urezao u sjećanje kao ženska inačica Indiane Jonesa. Priča o hrabroj ljepotici koja se u svojim avanturama susreće s čudovištima, gangsterima, duhovima, božanstvima, a uz sve to putuje i kroz vrijeme, oduševila je fanove diljem svijeta i postala ikona računalnog svijeta, ali i filmografije.

Slavna Angelina Jolie glumila je lik Lare Croft u prva dva filma, "Tomb Rider" (2001.) i "Tomb Rider: The Cradle of Life" (2003.) Zanosna crnka svijetlih očiju i punih usana plijenila je kao Lara Croft utegnuta u uske kostimiće od lateksa u boji srebra, a mnogi ju pamte i po vrućim kožnim hlačicama i topićima koji su otkrivali njezine bujne grudi.

Treći holivudski film o Lari Croft premijerno je prikazan 2018., a slavnu junakinju u toj verziji legendarne priče utjelovila je lijepa Šveđanka Alicia Vikander. Ova oskarovka slatkog lica i sitne pojave slavu je stekla ulogama u danskim filmovima i povijesnim dramama, a publika ju nije navikla gledati u akcijskim avanturama u stilu "Tomb Ridera". Ipak, upravo je Alicia izabrana za ulogu suvremene Lare Croft. Iako je kritika nahvalila verziju iz 2018. te naglašavala kako je Alicijino utjelovljenje kultnog lika znatno kompleksnije i uvjerljivije od onog Angeline Jolie, publika nije tako mislila.

Čini se da je zagriženim fanovima bilo vrlo teško prihvatiti da su bujne obline i tijesni kostimići zamijenjenim naturalističkim scenama penjanja uz stijenu, vojničkim hlačama i sveukupno mnogo manje izazovnim izdanjima Lare Croft, pa film nije baš najbolje prošao na blagajanama kinodvorana.

Uz ovaj su se kultni lik vezale i mnoge kontroverze. Lara se i danas smatra seks-simbolom, no zbog njezine pretjerane seksualizacije mnogi su smatrali kako je to glavni razlog zbog kojeg je cijela saga postala toliko popularna. Dizajner Lare Croft koji je prvi osmislio njezin vizualni identitet nije inicijalno planirao njezinu poznatu veličinu grudi ni uzak struk, no pod nasrtajima producenata popustio je i stvorio hiperseksualiziranu junakinju neralnog izgleda.

Osim estetskog dojma, mnogi vjerni obožavatelji igrice isticali su kako je Larin lik u igricama bio preokrutan te da nije bila ni ponuđena mogućnost izbjegavanja korištenja sile protiv ljudskih protivnika. Tako je "Tomb Rider" jako kritiziran zbog brutalnosti i okrutnosti, osobito zbog situacija u kojima Lara ubija zaštitare i policajce.

Osim ljudskih žrtava, na meti Larina nišana našle su se i životinje, pa je tako ubijala tigrove. Zbog kritika javnosti na te krvoločne navade britanske junakinje, opcije ubijanja životinja smanjene su u igricama pa se sada može samo braniti od njihova napada i maksimalno ubiti osam velikih mačaka i četiri psa. Uz to, nakon što usmrti nesretnu životinju, Larin lik pokazuje dozu kajanja i grižnje savjesti.

Osobito je prijeporna za mnoge i Larina transformacija ličnosti i njezina osobna povijest. Isprva je prikazana kao tamna, misteriozna i pakosna osoba, a u kasnijim nastavcima prikazivala se kao pristojna, šaljiva i otvorenija - što je mnogima bilo problematično jer su Laru voljeli baš zbog njezine surovosti i seksualizirane pojave.

Kako je megapopularna igrica rušila rekorde prodanosti 90-ih, odlučeno je da se uspješna proiča transformira i u film. Paramount Pictures otkupio je prava za adaptaciju "Tomb Ridera" 1998., a prvi je film premijerno prikazan 2001. godine. U izboru glumice koja će utjeloviti Laru uzeta su obzir dva kriterija - njezin fizički izgled i glumačko umijeće. Tako su se na popisu užeg izbora našle Pamela Anderson, Demi Moore i Jeri Ryan, no na kraju je pobjedu odnijela Angelina Jolie.

Jolie osobno nije bila fan priče, no smatrala je igranje lika Lare Croft velikom odgovornošću prema njezinim obožavateljima te je stoga prihvatila ulogu. Za film je mjesecima satima vježbala i mukotrpno se znojila u teretani, a u hlačicama i topićima nosila je jastučiće koji su joj povećavali grudi i stražnjicu za čak dva broja. Zadivljujuće je kako je Jolie odbila da netko drugi izvodi njezine akcijske scene, već ih je sama sve snimila. Dvije godine kasnije Jolie je ponovno zaigrala Laru Croft, no taj nastavak "Tomb Ridera" nikad nije po popularnosti sustigao prvi.

Više od deset godina govorilo se da će biti snimljen i treći nastavak filmskih adaptacija, a to se i ostvarilo 2018. Alicia Vikander utjelovila je Laru Croft nove generacije - znatno manje seksualiziranu, realističniju i manje okrutnu akcijsku junakinju.

Unatoč prijepornim mišljenjima o tome tko je najbolja Lara, jedno je sigurno - lik Lare Croft ostat će omiljen mnogima, a kultna igrica i dalje će se prodavati u ludim brojkama.