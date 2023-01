Sreća. Pojam o kojemu se raspravlja otkad je ljudske vrste. Postoje brojni pokušaji da se sreća opiše ili definira. Tako Hrvatski jezični portal za sreću piše da je „stanje potpuna zadovoljstva i smirenosti zasnovano na unutarnjem, duševnom miru i skladu s odnosima prema vanjskom svijetu“ ili „ukupnost okolnosti ili okolnost koja čemu pogoduje“, a Oxfordski rječnik engleskog jezika da je sreća „dobre stvari koje se nekome događaju slučajno, a ne zbog vlastitog truda ili sposobnosti“, ili „šansa, neka sila koja uzrokuje da se dobre ili loše stvari događaju ljudima“.

Da, i loše stvari! Sreća nije samo i isključivo pozitivna stvar, pa tako postoji i loša ili zla sreća, što bi onda, po gore navedenim definicijama, značilo da netko tko ima loše sreće ima veću šansu da mu se dogodi nešto loše ili negativno. To je pak gore od neimanja sreće, što je negdje između dobre i loše sreće – tko god nema sreće, bilo one pozitivne ili negativne, nema povećane šanse da mu se nešto dobro ili loše dogodi.

Sreća u narodnim mudrostima

Mnoge fraze i poslovice pokušavaju opisati sreću ili objasniti je – ako je netko vidno sretan, reći ćemo da je pijan od sreće, a ako netko ima više sreće no što smatramo da zaslužuje po svom držanju ili postupcima, reći ćemo kako ima više sreće nego pameti.

Ako nas netko naljuti, pomislimo, vrag mu sreću odnio!, pa onda možda zaključimo da se to nikad neće dogoditi kakve sam ja sreće. Ipak, nije vrag vezan samo uz zlu sreću, jer ako se sretno izvučemo iz nekog teškog položaja, možda je to bilo upravo zato jer smo imali vraške sreće. Neki ljudi kušaju sreću, neki su lude sreće, nekima se sreća nasmiješi, a oni koje češće zadesi peh su babine sreće, ili im je, kao Jasni Zlokić u njezinom hitu, sreća okrenula leđa. Ako taj pehist većinom svoju nesreću ostvaruje u kasinu ili u igrama na sreću, možda će se tješiti: tko nema sreće u kartama, ima u ljubavi. Ako tražimo pozitivne elemente u nekom negativnom događaju koji nas je zadesio, možda ćemo nešto okarakterizirati kao sreću u nesreći.

Ako je netko marljiv i uspješan, možda je to zato jer dan započinje rano, jer svi znamo da tko rano rani, dvije sreće grabi. I naravno, svatko je kovač svoje sreće. Ili možda ne, možda je tome nekome samo sreća pokucala na vrata. U sportu, sreća je često stvar perspektive – ako pobijedi „naša momčad“, onda je to zato jer je bolja, sposobnija, ima kvalitetnije igrače i mudrijeg trenera, no ako pobijedi protivnička momčad, onda je to jer su imali više sreće, ili jer je nama sreća okrenula leđa.

PR (Foto: PR)

Kotač sudbine

U srednjem se vijeku smatralo se da je fortuna vladarica kotača sudbine, a da kotač svojim okretanjem upravlja čovjekovim životom. Najbolje je to vjerovanje utjelovljeno u Osmanu Ivana Gundulića, koji je napisao: „Kolo od sreće uokoli vrteći se ne pristaje: tko bi gori, eto ga doli, a tko doli gori ustaje. Sad vrh sablje kruna visi, sad vrh krune sablja pada, sad na carstvo rob se uzvisi, a tko car bi, rob je sada.“ Danas ipak na sreću ne gledamo kao nešto tako kruto, vezano uz sudbinu, ili binarno povezanu s negativnim. Naravno, neki u sreću ne vjeruju, a drugi pak smatraju da će im dan biti uništen ako iz kuće izađu bez novčanika gdje je u sigurnom pretincu pohranjena djetelina s četiri lista, popularni simbol za koji se vjeruje da nosi sreću.

Onaj drugi koncept sreće – unutarnje zadovoljstvo i smirenost, neki traže u malim stvarima, pa nas tako može obradovati poljubac ili zagrljaj voljene osobe, osmijeh stranca na cesti, ili sitan znak pažnje. Nekima je sreća u dobroj hrani, ukusnoj čokoladi ili vrhunskom vinu, u pobjedi najdražeg kluba ili jednostavno u dobrom društvu, dok drugi tako uživaju u društvenim igrama ili u igrama na sreću.

Igrač kojemu ne treba treća sreća

Ako dosad nije, vjerujemo da odsad u igrama na sreću uživa i protagonist sljedeće vijesti. Naime, u Admiralovom online casinu jedan je sretni igrač iz ličko-senjske županije početkom siječnja osvojio Grand Jackpot od 26.264,33 € (197.888,59 kn) igrajući najnoviju Greentube igru iz Cash Connection serije igara, Cash Connection™ – Voodoo Magic™, a zatim je samo sedam dana kasnije osvojio još jedan Grand Jackpot, ovaj put u drugoj Cash Connection igri, Cash Connection™ - Charming Lady™, ovaj put u iznosu 16.258,85 € (102.502,31 kn). I to uz uloge od samo 5 € (37,67 kn) i 3 € (22,60 kn)! Iako ne znamo je li ovoga igrača pomazila početnička sreća ili je rođen pod sretnom zvijezdom, sigurni smo kako sreća prati hrabre, a Admiral sa svojim online igrama može bilo kome pomoći da bude tvorac vlastite sreće!