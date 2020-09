Dugo ljeto se bliži kraju. Pripremi se… Zima dolazi!

Duga zima sa sobom donosi noć u Westeros i nezamislivu prijetnju sa sjevera dok najmoćnije plemićke kuće brinu samo o jednoj stvari – bitci za prijestolje! U Sedam Kraljevina Westerosa, onaj tko se domogne Željeznog prijestolja, posjeduje nevjerojatnu moć!

Valar Morghulis! Valar Dohaeris! U igri prijestolja ili pobjeđuješ ili umireš! Zato, ne čekaj, naoružaj se, odaberi stranu i zaigraj i ti igru prijestolja!



Igra prijestolja kao slot igra, samo u Cro Casinu online!

Igra prijestolja je najveća epska fantastična saga u novijoj povijesti. Postigla je kultni status i pridobila nebrojeno mnogo fanova diljem svijeta. Sve je započelo serijalom knjiga koje je napisao George R.R. Martin, a pravi uzlet se dogodio kada je priča adaptirana u televizijsku seriju koja je u kratkom roku postala najgledaniji televizijski program HBO-a u povijesti.

Microgaming i HBO su se udružili u misiji da temu serije prenesu u online slot igru, čime su nastale dvije igre, vizualno jednake, ali s različitom mehanikom igranja, namijenjene za različite ukuse i navike casino igrača.

U Cro Casinu imaš i ti priliku zaigrati ove dvije fantastične igre! Obje igre već su zauzele visoko mjesto na tronu popularnosti u našem online casinu te svako toliko ugodno iznenade naše igrače stvarno sjajnim dobitcima!

Biraj između igre Game of Thrones™ 15 Lines koja ima klasične isplatne linije ili Game of Thrones™ 243 ways i pronađi svog osobnog favorita.

Zabavi se i doživi uzbuđenje igrajući službene Game of Thrones™ igre na Cro Casinu online!

Glavni simboli u igrama su zaštitni znakovi glavnih kuća u Westerosu. Predivno dizajnirani simboli poznatih kuća Baratheon, Lannister, Stark i Targaryen vrte se na bubnjevima dok prepoznatljiva glazba iz uvodne špice serije Igra prijestolja savršeno nadopunjuje i prati igru te stvara jedinstven ugođaj iščekivanja. Boje i dizajn, ali i motivi u pozadini igre i na bubnjevima vjerno prate temu Igre prijestolja. Logo Game of Thrones je wild, odnosno zamjenski simbol koji je animiran kada se ostvari dobitak i složen na svim bubnjevima olakšavajući postizanje dobitne kombinacije. Famozno željezno prijestolje je scatter simbol u igri. Dva scattersimbola na bubnjevima dodjeljuju scatter bonus. Međutim, ono što zaista želiš dobiti su tri scatter simbola koja pokreću najuzbudljiviju značajku u obje inačice Game of Thrones™ igara, a to su besplatna okretanja.

Na početku besplatnih okretanja trebaš dokazati odanost jednoj od moćnih kuća Westerosa. Kojoj kući ćeš služiti? O tvom izboru ovisi koliko besplatnih okretanja imaš na raspolaganju, koja je visina multiplikatora te koliko su u visinu složeni simboli odabrane kuće tijekom besplatnih okretanja. Ova fantastična značajka daje ti mogućnost da kreiraš tijek svoje igre te donosi potencijalno najveće dobitke koje možeš ostvariti u Game of Thrones™ igrama. Da bi sve bilo još zabavnije, na početku besplatnih okretanja prikazat će se nekoliko fantastičnih scena iz serije koje će te zagrijati za akciju koja slijedi.

Game of Thrones™ 15 Lines vs. Game of Thrones™ 243 ways

Prilično je rijetka i neobična situacija da postoje dvije verzije iste igre, ali s različitim načinom postizanja dobitaka. To ti daje jedinstvenu mogućnost usporedbe različitih mehanizama igre. Dakle, koju ćeš igru izabrati? Popularnu verziju s 243 načina za dobitak ili možda nešto izazovniju, ali uzbudljivu verziju s 15 isplatnih linija? Nije se lako odlučiti.

Pridruži se i ti epskoj borbi, biraj mudro i bori se hrabro. Zaigraj i ti igru prijestolja i zauzmi svoje mjesto na Željeznom tronu!