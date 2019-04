Prehrana bez laktoze

Nadutost i osjećaj težine u želucu najčešće su probavne tegobe koje se javljaju kod osoba koje ne mogu probaviti mliječni šećer laktozu nakon konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda.

Intolerancija na laktozu danas više nije rijetka pojava. Razna istraživanja dosad su pokazala kako iz dana u dan raste broj osoba s intolerancijom na laktozu te se, sukladno tome, javlja sve veća potreba za proizvodima koji je ne sadrže.

Što je zapravo laktoza?

Laktoza je mliječni šećer, najzastupljeniji ugljikohidrat koji se nalazi u mlijeku, siru, sladoledu i ostalim mliječnim proizvodima. Najviše ga ima u mlijeku, dok jogurti i ostali fermentirani mliječni proizvodi sadrže najmanje laktoze, odnosno prisutna je u tragovima jer je tijekom fermentacije prerađuju bakterije mliječnog vrenja. Laktoza je ujedno i sastojak brojnih industrijskih proizvoda pa je potrebno pažljivo čitati deklaracije.

Intolerancija na laktozu

Intolerancija na laktozu nemogućnost je ili smanjena sposobnost probave mliječnog šećera laktoze. Kod nekih osoba tanko crijevo nije u stanju preraditi taj šećer u jednostavnije oblike koji se onda mogu apsorbirati u krvotok. Tu se zapravo radi o nedostatku crijevnog enzima laktaze koji se prirodno nalazi u tankom crijevu i razgrađuje laktozu na jednostavnije, lakše probavljive šećere – glukozu i galaktozu. Nerazgrađena laktoza odlazi u debelo crijevo, gdje ju razgrađuju crijevne bakterije, uslijed čega dolazi do probavnih teškoća.

Znakovi intolerancije

Ako ste intolerantni na laktozu, primijetit ćete nekoliko jasnih simptoma koji će se pojaviti u vremenskom periodu od 30 minuta do nekoliko sati nakon konzumacije proizvoda koji u sebi sadrže laktozu. Kod osoba koje ne mogu probaviti laktozu nakon konzumiranja mlijeka javljaju se probavne tegobe – podrigivanje, nadutost, grčevi, osjećaj težine u želucu i mučnina te su upravo to najčešći simptomi intolerancije na laktozu. Intenzitet simptoma varira od osobe do osobe i ujedno ovisi o količini unesene laktoze, stupnju aktivnosti laktaze te o vrsti unesene hrane koja sadrži laktozu.

Zanimljiva je i činjenica da su određena znanstvena istraživanja potvrdila da s godinama gubimo mogućnost probave mliječnog šećera. Iako netolerancija na laktozu nije opasna za zdravlje, probavne smetnje koje ona izaziva mogu uvelike utjecati na kvalitetu života.

Prehrana bez laktoze

Jednostavan način za rješavanje tog problema jest izbacivanje mlijeke i mliječnih proizvoda iz prehrane, a time i laktoze, te zamjenjivanje alternativnim izborima poput napitaka biljnog podrijetla AdeZ koji prirodno ne sadrže laktozu te su prikladni i za vegane. Proizvodi AdeZ kombinacija su badema, kokosa, riže, soje i zobi, vitamina i minerala, stevije i soka različitih vrsta voća u voćnim varijantama koje stvaraju bogat, gust sok sjajnog okusa bez dodanih šećera, osim prirodnih šećera u sjemenkama i voću.

Asortiman uključuje tri kombinacije u bočicama od 250 ml, a može se birati između okusa badema s mangom i marakujom, zobi s jagodom i bananom te kokosa sa šumskim voćem, što je dovoljno za jedan obrok za konzumaciju u pokretu. Tu su i 4 opcije Adez napitaka u bocama od 800 ml u kojima možete uživati kod kuće dok pripremate uravnoteženi doručak ili u međuobrok. Atraktivno pakiranje je u skladu s ekološkim konceptom, jer je izrađeno od materijala PlantBottle™ koji se može u potpunosti reciklirati i sastoji se od 30 % biljnog materijala. Ovi napici izuzetno ugodnog okusa, postat će vjerni suputnici „kroz život bez laktoze“. Za koji god napitak se odlučili, možete biti sigurni da ste odabrali najbolje što ste mogli za vaše zdravlje.

Valja napomenuti da ne morate u potpunosti odustati ni od mliječnih proizvoda. Kako biste unatoč intoleranciji na laktozu organizmu svakodnevno osigurali visokovrijedne sastojke iz mlijeka, posebno kalcij, posegnite za mlijekom i mliječnim proizvodima sa smanjenim udjelom laktoze ili onima koji je uopće ne sadrže.