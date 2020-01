“Što vi hoćete, dobit pare ili dat ideje?” naziv je zvučne instalacije koja se može čuti od 8. do 15. siječnja 2020. sa zvučnika postavljenih na riječkom Korzu u periodima od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati.

Sa zvučnika se u to vrijeme mogu čuti misli i razmatranja o položaju umjetnika u društvu i povezanim temama.

Zvučna instalacija redatelja Marina Lukanovića nastala je u okviru EU projekta Diversity Mixer kojeg zajednički provode RIJEKA 2020 i Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj.

Sâmo istraživanje projekta, bit će prezentirano u publikaciji “Vrijeme i rizik proizvode kvalitetu”, tijekom prošle godine su realizirali Sanja Bojanić, Marin Lukanović, Kristina Stojanović Čehajić, Kristina Smoljanović i Marko Luka Zubčić.

U instalaciji, nastaloj iz intervjua s dvadesetak kulturnih i kreativnih radnica i radnika iz Rijeke i Primorsko-goranske županije, izdvajaju se najzanimljivije misli i razmatranja o položaju umjetnika u društvu, odnosu prema radu, obrazovnim politikama u kreativnoj domeni, prekarijatu, vrednovanju rada, stavu publike prema kulturi, nalaženju poslova preko veze i srodnim temama.

“Ono što smo iz istraživanja spoznali jest da se kulturni radnici, pogotovo ako govorimo o onima mlađe generacije, susreću s nesigurnim oblicima rada. Nije dovoljno razvijen ni sustav izobrazbe, kao što im nije pruženo dovoljno prostora da se razvijaju, međutim istraživanje nas je dovelo i do nekih autokritičnih spoznaja kao što su pasivnost i nesamostalnost, kao i nevoljkost upuštanja u rizike”, objasnila je voditeljica projekta Diversity mixer, Sanja Bojanić.

Iako se projekt bavio istraživanjem ozbiljnih pitanja u kulturi i kulturnoj industriji, jedan dio dobivenih rezultata odnosno zaključaka, autori su htjeli podijeliti s građanima na pomalo nekonvencionalan način, a stoga je zaživjela te na kraju i realizirana ideja o zvučnoj instalaciji na Korzu, riječkoj žili kucavici i svojevrsnom dnevnom boravku građana. “Jedna od ideja bila je približavanje kulture građanima, da cijelu tu priču spustimo među ljude, umjesto da ih pozivamo u zatvoreni prostor neke galerije i institucije. Na ovaj način kultura se miješa sa svakodnevnim životom građana i to nam je bila glavna premisa, a vjerujem da je upravo ta ideja utkana i u cjelokupni projekt Europske prijestolnice kulture”, istaknuo je Marin Lukanović.

Na ovaj se način otvara prostor za nova značenja i promišljanja o sustavu kulturne produkcije i rada u kulturi. U velikoj godini kulture, unutar projekta Rijeka - Europska prijestolnice kulture 2020., ova instalacija predstavlja autorefleksivni pogled kritičan prema sustavu, ali i prema samim kreativcima i kulturnjacima.

Citate iz intervjua anonimiziranih sugovornika i sugovornica za potrebe zvučne instalacije čitaju diplomirani mladi glumci Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Sara Blažić, Jurica Marčec, Anja Sabol te Deni Sanković, koji su i sami netom uplovili u nesigurne i prekarne umjetničke vode, što izjavama daje dodatni sloj autentičnosti.

Sara Blažić i Deni Sanković ističu kako su se prepoznali u tekstovima koje su čitali i složili su se kako se sukus problema najbolje može opisati upravo samim nazivom zvučne instalacije “Što vi hoćete, dobiti pare ili dat ideje?”

“Budući da smo oboje završili Akademiju tek prije godinu dana, susreli smo se s brojnim poteškoćama s kojima se susreću radnici u kulturi na tržištu rada. Imali smo osjećaj kao da su to sve tekstovi koje smo pisali mi i naši kolege. Važno je da se o tom problemu progovara, a postavljanje zvučne instalacije u samom centru grada pozitivan je korak naprijed kako bi se pokazalo kako kultura nije i ne bi trebala biti negdje na margini društva, već da je treba staviti u centar, kako fizički tako i promišljanjem”, složni su Blažić i Sanković koji ističu kako su unatoč svemu ipak optimistični.

Suradnja Sveučilišta i Rijeke 2020 na projektu “Diversitx mixer - politike i prakse u kulturnim i kreativnim industrijama” započela je 2018. godine kroz programski pravac Kuhinja različitosti, a prema riječima voditeljice ovog programskog pravca, Lele Vujanić, ovo istraživanje je svojevrsni sken stanja na terenu. “Tijekom prošle godine održana je i Diversity mixer konferencija na kojoj su sudjelovali internacionalni, nacionalni i lokalni stručnjaci iz područja kulture, a tijekom ove godine nastavljamo s konkretizacijom projekta. Glavni nam je cilj poticanje različitosti, odnosno smanjenje nejednakosti u kulturnim i kreativnim industrijama. U planu je i organizacija radionica kako u raznim organizacijama, tako i u institucijama u kulturi kroz koje ćemo pokušati raditi upravo na poticanju različitosti koja mora biti naše bogatstvo”, zaključila je Vujanić.

Publikacija “Vrijeme i rizik proizvode kvalitetu” bit će predstavljena na konferenciji koja će se u organizaciji Sveučilišta u Rijeci održati u Opatiji od 10. do 13. ožujka ove godine.

Projekt “Diversity Mixer – politike i prakse u kulturnim i kreativnim industrijama”, čiji dio predstavlja ova zvučna instalacija, financiran kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014-2020). Projekt provode Rijeka2020 d.o.o. i Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj.