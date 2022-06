Ecija Ojdanić na Instagramu je objavila fotografiju u badiću te otvorila sezonu sunčanja, a kupanje će, kako kaže, svakako malo pričekati.

Glumica Ecija Ojdanić (47) uživa na moru, a na svom Instagram profilu objavila je fotografiju u kupaćem kostimu.

Ecija pozira zatvorenih očiju okrenuta prema suncu u crnom badiću u kojem je istaknula svoju zanosnu figuru u pedesetima.

"Sezona sunčanja otvorena. Sezona kupanja će pričekati još koji dan", napisala je ispod objave.

Objavu je komentirala i njezina kolegica Bojana Gregorić-Vejzović koja joj je stavila emotikon mačke sa zaljubljenim očima.

"Divna", "Bravo Ecija" i mnoštvo zaljubljenih emotikona stavljali su pratitelji ispod fotografije u komentarima.

Ecija je zadnjih godina postala strastvena trkačica i tako je svoju liniju dovela do savršenstva.

Trenutno je gledamo u popularnoj seriji "Kumovi" gdje glumi jednu od glavnih uloga.

''Kad su me pozvali u novu seriju, mislila sam joj Bože, kako ja to mogu odbiti ako je radnja smještena u okolici Drniša, tako da nikako nisam mogla odbiti suradnju na ovom projektu i jako mi je drago da moj kraj i kroz ovaj način ćemo dobiti malo na vidljivosti. Ja imam tremu pred svaki novi projekt, uvijek si mislim, ajme kako će, što će, ali evo jedva čekam. I samim tim što mi se čini da je mi je to lako, onda mi je i odgovornost veća da ne fulam.'', rekla je za In magazin.

Atraktivna Hrvatica nekad je žarila i palila domaćom scenom, a onda se potpuno povukla iz javnosti +22

Glumica iz naše hit-serije oborila s nogu u uskoj haljini, neki su ostali bez teksta kad su vidjeli ovu fotku! +26