Whitney Houston preminula je na današnji dan prije deset godina nakon što se predozirala kokainom i utopila u kadi.

Od tragične smrti Whitney Houston prošlo je deset godina, a vijest da je glazbena diva preminula nakon što je pronađena bez svijesti u kadi hotelske sobe u kojoj je boravila sve je ostavila bez teksta, a njezini obožavatelji i dan-danas žale za njom.

Whitney je u trenutku smrti imala samo 48 godina, a liječnici su u službenom izvješću nakon smrti ustanovili da je preminula od posljedica utapanja nakon što je ostala bez svijesti u kadi punoj vode, prije čega se predozirala kokainom.

Njezini se hitovi i dan danas čuju na svakom koraku, bila je i ostala jedna od najcjenjenijih pjevačica u povijesti, a prema Guinnesovoj knjizi rekorda bila je najnagrađivanija svih vremena s čak više od 200 milijuna prodanih albuma.

Objavila ih je sedam, pokorila je sve moguće svjetske liste svojim singlovima, a bila je nagrađena i prestižnom glazbenom nagradom Grammy. Debitantski album "Whitney" objavila je 1985. godine, a sve ostalo je povijesti. "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "Higher Love", "My Love Is Your Love", samo su neki od njezinih bezvremenskih hitova.

No sve je to, nažalost, ostalo djelomično u sjeni njezinih privatnih problema, koji su je u konačnici koštali i života.

Whitney se pjevanjem počela baviti kao djevojčica, još otkako je s 11 godina naučila svirati klavir, bila je članica lokalnog crkvenog zbora u New Jerseyju, gdje je bila i rođena. Njezina majka Cissy skovala je velike planove za talentiranu kćer koji su se na kraju svi do jednoga i ostvarili.

Kao tinejdžerica, Whitney je upoznala stanovitu Robyn Crawford, za koju je govorila da joj je poput sestre koju nikada nije imala. Kasnije je upravo ona radila kao njezina asistentica, a pratile su ih i glasine da su bile u vezi. Robyn je prije nekoliko godina priznala da je bilo seksualnih odnosa među njima, no Whitney je sve prekinula jer se bojala što će drugi o njoj misliti.

Ali tako nije razmišljala nakon što je upoznala glazbenika Bobbyja Browna 1989. godine na dodjeli nagrada Soul Train Music, s kojim je uskoro započela romansu. Tri godine kasnije par se vjenčao, ali brak je bio daleko od idiličnog. Mnogi su još na početku komentirali kako je osuđen na propast. To se upravo i dogodilo 14 godina kasnije, nakon niza javnih ispada, svađa i skandala, o čemu je Bobby progovorio u jednoj od svojih knjiga.

Tako je prije nekoliko godina tvrdio da se Whitney drogirala cijelo vrijeme i da je čak na sam dan vjenčanja uzela veliku količinu kokaina. Izjavio je kako je on konzumaciju droge odbio i da nije bio kriv za njezinu ovisnost, što mu mnogi nisu povjerovali.

Posljednjih godina života zabrinjavala je javnost svojim oronulim izgledom, a njezin posljednji nastup bio je u Hollywoodu 9. veljače 2012. godine. Samo dva dana kasnije više je nije bilo, ali i dalje živi kroz svoju glazbu i bezvremenske hitove koja nam je ostavila u nasljeđe.

Iza nje je ostala kćer Bobbi Kristina, koju je dobila u braku s Bobbyjem, a koja je preminula samo šest mjeseci nakon slavne majke, u 23. godini života, od posljedica predoziranja.

Rijetke bi se usudile uskočiti u prozirnu opravicu poput ove dame, nikada se nije sramila pokazati obline u punom sjaju +28

Britney Spears objavila fotku iz Hrvatske pa zbunila fanove, evo koji naš gradić je svojom ljepotom očarao pjevačicu +26