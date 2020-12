Prije nego je postala slavna, manekenka Chrissy Teigen bila je u financijskim problemima i jela je u McDonald's-u kako bi uštedjela, a njezino bogatstvo danas se procjenjuje na 75 milijuna dolara.

Chrissy Teigen danas je slavna manekenka i autorica kuharica, no njezini početci nisu bili nimalo laki.

Manekensku karijeru započela je s 18 godina, nakon što ju je u trgovini surf opreme u kojoj je radila u kalifornijskom gradu Huntington Beach otkrio fotograf. Čim je počela dobivati gaže, dala je otkaz u trgovini i preselila se u Miami gdje je živjela s još šest manekenki u dnevnoj sobi stana.

"Nisam imala kreditne kartice niti bankovni račun", prisjetila se Chrissy svojih početaka u intervjuu za Vanity Fair 2019. godine.

Otkrila je i da je, kako bi uštedjela, tijekom prve godine karijere jela samo u McDonald's-u.

"Znala sam točno koliko, uz porez, koštaju dupli hamburger i krumpirići", ispričala je manekenka koja je ovog ponedjeljka proslavila svoj 35. rođendan.

Šira javnost upoznala ju je u emisiji "Deal od No Deal" 2005. godine gdje je bila zadužena za nošenje kovčega s nagradama, a emisiju je napustila nakon prve sezone jer nije znala lijepo hodati niz stepenice, što je otkrila prilikom jednog intervjua.

Dvije godine nakon svojeg televizijskog debija pojavila se u spotu za pjesmu "Stereo" pjevača Johna Legenda tijekom čijeg su se snimanja njih dvoje zaljubili. Teigen i Legend vjenčali su se 2013. godine i zajedno imaju dvoje djece, četverogodišnju Lunu i dvogodišnjeg Milesa.

Manekenka je 2010. godine zbog karijere povećala grudi.

"Napravila sam grudi kad sam imala 20 godina. Htjela sam da budu prpošne dok poziram na leđima", ispričala je u ožujku ove godine za Glamour UK.

Veće grudi priskrbile su joj naslovnicu na posebnom izdanju časopisa Sports Illustrated Swimsuit edition 2014. godine, a krasila je i naslovnice brojnih drugih poznatih časopisa, nosila revije velikih dizajnera te se pojavila u brojnim televizijskim emisijama.

Chrissy je i autorica dviju kuharica koje su dospjela na listu bestselera NY Timesa, a svoje recepte često dijeli i s brojnim sljedbenicima na društvenim mrežama, s kojima rado dijeli i detalje iz osobnog života.

Tako je ove godine upravo na društvenim mrežama otkrila da planira smanjiti grudi, što je na ljeto i napravila.

"Bok, bok! Objavila sam na Twitteru da sam se testirala na koronavirus jer uskoro idem na operaciju. Mnogi su ljudi znatiželjni i guraju nos gdje im nije mjesto pa ću samo ovo reći: Smanjujem svoje grudi! Bile su sjajne dugi niz godina, ali sada sam ih preboljela. Voljela bih moći zakopčati haljinu u svojoj pravoj veličini i leći na trbuh da mi bude ugodno. Ne brinite se za mene, sve je dobro. I dalje ću imati grudi i bit će samo mast. Što zapravo grudi i jesu, glupa, čudesna vreća masti", napisala je Chrissy na Instagramu i to nedugo nakon što je na društvenoj mreži proslavila 10. godišnjicu ugradnje implantanata.

Kasnije je za medije izjavila da je zadovoljna rezultatom operacije i priznala da joj je život lakši otkako se na to odlučila.

Manekenka je ove jeseni pretrpjela i veliki gubitak. Samo mjesec dana nakon što je objavila da sa suprugom Johnom Legendom čeka treće dijete, doživjela je spontani pobačaj.

"U šoku smo i dubokoj boli koju ne možete ni zamisliti i kakvu nikad nismo osjetili. Nismo uspjeli zaustaviti krvarenje i dati tekućinu potrebnu našoj bebi, unatoč tome što sam primala vrećice krvi. Jednostavno nije bilo dovoljno. Nismo nikada birali imena djeci sve do trenutka kada se nisu rodila, neposredno nego što bi napustili bolnicu. Ali ovo smo dijete u mom trbuhu, iz nekog razloga, počeli bili zvati Jack. Tako da će on zauvijek za nas ostati Jack. Jack se jako trudio da bude dio naše malene obitelji i to će biti zauvijek. Našem Jacku - žao mi je što je prvih nekoliko trenutaka tvog života bilo puno komplikacija, što ti nismo uspjeli dati dom u kojem bi preživio. Zauvijek ćemo te voljeti", napisala je tada Chrissy na Instagramu uz intimne i tužne fotografije iz bolnice na kojima je s Johnom.

John joj je povodom rođendana na Instagramu posvetio emotivan status u kojem je istaknuo koliko je zahvalan što je ima.

"Danas slavimo moju kraljicu. Sretan rođendan, dušo moja. Moja ljubav prema tebi je beskrajna i bezuvjetna. Hvala ti što donosiš toliko svjetla i ljubavi u našu obitelj i svijet", napisao je Legend na društvenoj mreži.