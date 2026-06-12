Zagreb se sprema za svjetski atletski spektakl: Atletske zvijezde stižu u Zagreb, očekuje se više od 10.000 posjetitelja

Riječ je o jednom od najjačih atletskih mitinga na svijetu, događaju koji već desetljećima privlači svjetsku atletsku elitu, ljubitelje sporta i atletike, te događanjima u srcu Zagreba približava atletiku širokoj publici. Ovogodišnje izdanje donosi spoj vrhunskih rezultata, atraktivnih lokacija i jedinstvene atmosfere zbog koje Zagreb svake godine postaje nezaobilazna postaja svjetskog atletskog kalendara.
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Večernji spektakli na gradskim fontanama
Atletski tjedan otvara se u srijedu, 24. lipnja s početkom u 18 sati , na zagrebačkim fontanama, koje će ponovno ugostiti Zagreb City Challenge. U jedinstvenom ambijentu u samom srcu grada nastupit će vrhunske skakačice u vis predvođene Jaroslavom Mahučih, svjetskom rekorderkom i olimpijskom pobjednicom, a među poznatim imenima naći će se i naša Jana Koščak.
Dan kasnije, 25. lipnja, od 19.15 sati gradske fontane postaju arena za 12. Memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Publiku očekuje nastup nekih od najvećih imena svjetskog bacanja, među kojima se posebno ističu Joe Kovacs i Tom Walsh, višestruki osvajači medalja na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima.
Pr
(Foto:
PR)
Vrhunac atletskog trodnevlja na Mladosti
Glavni dio programa održat će se u petak, 26. lipnja s početkom u 17 sati, na stadionu Sportski park Mladost. Posebnu pažnju privlači dolazak Cordella Tincha, jednog od najbržih preponaša današnjice i svjetskog prvaka na 110 metara prepone, koji će u Zagrebu pokušati srušiti rekord Memorijalne utrke Borisa Hanžekovića.
Publika će imati priliku uživo pratiti i nastupe brojnih drugih međunarodnih zvijezda, među kojima su: Salwa Eid Naser, Emma Zapletalova, Kristjan Čeh, Shaunae Miller-Uibo i drugi osvajači medalja s najvećih svjetskih natjecanja.
Hrvatska atletika pred domaćom publikom
Posebno mjesto u programu imat će i hrvatski reprezentativci. Među njima se ističe Marino Bloudek, koji je prošle godine srušio čak 51 godinu star hrvatski rekord na 800 metara te nastupio u polufinalu Svjetskog prvenstva i finalu Svjetskog dvoranskog prvenstva.
Pred domaćom publikom nastupit će i olimpijska pobjednica u bacanju koplja Sara Kolak, svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju Jana Koščak te nova generacija hrvatskih talenata poput Vite Barbić, Mije Wild i Nina Jambrešića.
Pr
(Foto:
PR)
Više od sportskog natjecanja
Ono što Boris Hanžeković memorijal izdvaja od brojnih drugih sportskih događaja nije samo kvaliteta natjecanja i međunarodni ugled. Atletika se ovdje doslovno seli među građane – pod reflektore gradskih fontana i na tribine Mladosti, stvarajući jedinstven doživljaj za sportaše i publiku.
Godinama ovaj događaj okuplja sve generacije – od djece koja tek otkrivaju atletiku i mladih sportaša koji sanjaju velike rezultate, do obitelji i dugogodišnjih ljubitelja sporta koji u Zagreb dolaze iz svih krajeva Hrvatske kako bi iz prvih redova svjedočili vrhunskim atletskim trenucima.
S prijenosom u više od 140 zemalja i očekivanih više od 10.000 posjetitelja tijekom tri dana, 76. Boris Hanžeković memorijal još jednom će potvrditi status jednog od najvažnijih međunarodnih sportskih događaja u Hrvatskoj.
Boris Hanžeković memorijal zaista je prilika da svjetsku atletiku pogledate “doma”, stoga ne propustite ovog lipnja biti na Gradskim fontanama, a za SP Mladost ne propustite osigurati na Ulaznice.hr