Oglas

U Zagrebu i Makarskoj razgledajte izložbu luksuznih automobila iz cijelog svijeta

PR Foto: PR

Za svega tjedan dana počinje treći po redu Auto Sport Adria, jedinstveni događaj koji okuplja vlasnike najluksuznijih automobila na tržištu poput Lamborghinija, Bentleya, Aston Martina, Ferrarija, McClarena, Jaguara do limitiranih izdanja BMW-a, Audia i Mercedesa. Ljubitelji automobila imaju priliku u Zagrebu razgledati, osjetiti i zabilježiti izložbu limitiranih izdanja luksuznih i supersportskih automobila ispred Auto Besnussija, Ulici Velimira Škorpika 32 upravo od 21. rujna od 18 sati do 22. rujna u 10 sati ujutro kada kreću prema sljedećoj destinaciji na jugu Hrvatske, Makarskoj. Javno događanje u Makarskoj održat će se 23. rujna od 10 do 17 sati na parkingu Hotela Osejava.. Moderator cijelog događaja bit će poznati voditelj Frano Ridjan.