Miris pečenog mesa s roštilja iz susjednih dvorišta ili parkova svakodnevno nas mami da se i mi pokrenemo i okupimo društvo. No mnogi od nas nisu vješti u spravljanju roštilja, pa meso nerijetko bude suho ili previše zapečeno. Kako bismo to izbjegli, otkrili smo nekoliko trikova s kojima će meso s roštilja uvijek ispasti savršeno.

Kraj radnog tjedna za sve znači da se napokon možemo oprostiti od brojnih obaveza koje nas svakodnevno naganjaju i posvetiti se sebi i svojim guštima. Zato niti ne čudi kako je baš petak mnogima omiljen dan za opuštanje, uživanje u slobodnom vremenu i druženje s prijateljima do dugo u noć uz pucketanje vatrice s roštilja, miris sočne hrane i uz hladno pivo u ruci koje pruža osjećaj slobode i bezbrižnosti poput Pana. Varijanti Pan piva ima koliko i roštiljskih znalaca od kojih će se svaki složiti oko ovih trikova za najsočnije meso s roštilja.

Marinada

Da bi meso s roštilja bilo što sočnije, bitno je pustiti ga da odstoji u marinadi. I dok će pojedinim komadima mesa trebati više vremena kako bi se sokovi upili, meso poput piletine bit će spremno za roštilj već nakon dva sata. Prilikom mariniranja pazite da ne koristite previše začina kako ne biste zamaskirali okus mesa. Izbjegavajte previše soli u marinadi jer ona isušuje meso, stoga ako su u pitanju vrhunski komadi mesa, bolje ih je posoliti naknadno, dok miješano meso treba soliti neposredno prije stavljanja na rešetku. Luk i češnjak, koji su česte namirnice u marinadama, lako izgaraju na roštilju, tako da je sigurnije koristiti ih u obliku praha.

Priprema roštilja

Prije nego što meso stavimo na roštilj, važno je napraviti dobru pripremu. Jednom kada smo rešetku zagrijali, važno ju je dobro iščetkati četkom kako se ostaci prijašnjeg pečenja ne bi zalijepili za svježe meso. Nakon što smo je očistili, treba je premazati papirnatim ručnikom koji smo prethodno natopili uljem na biljnoj bazi jer ćemo tako najbolje obrisati prljavštinu te istovremeno pripremiti rešetku za pečenje kako se meso ne bi lijepilo. Kako bi meso dobilo onaj specifični miris i okus, rešetku možemo dodatno premazati kriškom slanine.

Nakon što smo odradili pripremu i čekamo da se vatra razbukta, vrijeme je da se malo odmorimo uz omiljeno pivo. Kako bez hladnog piva u ruci ne možemo zamisliti roštilj, za uživanje u dobrom roštilju i društvu najbolje je izabrati osvježavajuće i pitko lager pivo, baš poput Pana, piva s osjećajem petka. Pan nudi mogućnost izbora između različitih vrsta piva, od Lagera, Zlatnog i Pilsnera do Tamnog i bezalkoholnog lagera. A kako bi lakše odabrali lager baš za sebe, Pan je predstavio osvježeni dizajn pakiranja s opisanim karakteristikama svakog od lagera iz ponude.

Petak asocira na odmor, uživanje i druženje s najbližima. Taj nezamjenjiv osjećaj petka želimo zadržati i preko vikenda, ali i svaki dan u tjednu kako bi lakše dočekali vikend, jer svaki dan je bolji ako u njega unesemo malo osjećaja petka.

Direktna ili indirektna vatra

Neovisno o tome je li riječ o roštilju na drva, ugljen ili plin, važno je stvoriti različite stupnjeve topline. Svaki roštilj koji prethodno zagrijemo trebao bi imati barem dva stupnja topline – indirektnu i direktnu vatru. Meso na direktnu vatru stavljamo u trenucima kada želimo dobiti one lijepe grill linije zbog kojih meso izgleda još ukusnije. Ipak, meso ne bismo trebali neprestano peći na direktnoj vatri jer postoji velika šansa da će nam vanjski dio već lagano početi gorjeti, dok će unutrašnjost mesa ostati sirova. Zato meso u većini slučajeva treba prvo staviti na direktnu vatru kako bi dobilo onaj izgled od kojeg rastu zazubice, a potom ga prebaciti na indirektnu vatru, odnosno hladniji dio roštilja kako bi se ravnomjerno ispeklo iznutra.

Meso na direktnu vatru stavljamo kada želimo dobiti lijepe grill linije (Foto: Getty Images)

Okretanje mesa

Jedna od grešaka koju mnogi prilikom roštiljanja rade jest to da meso okreću više puta kako bi bili sigurni da se ono ispeklo u potpunosti. No meso se zapravo okreće samo jednom, i to onda kada njegovi rubovi promijene boju i postanu svjetliji. Tada znamo da su sokovi iz unutrašnjosti mesa počeli izlaziti van i da ga je potrebno okrenuti. Što je dulje na vatri, meso postaje tvrđe, a time i suše, stoga ga je potrebno na vrijeme skinuti s roštilja.

Neka odstoji

Kad je meso savršeno ispečeno, odrezak, ćevap, krilce ili batak bitno je pustiti da malo odstoje. Iako meso fantastično miriše, oduprite se porivu da ga s vatre stavite direktno na tanjur. Pustimo li ga da malo odstoji u zasebnoj posudi, sokovi koji su se stvorili tijekom pečenja na taj će se način ravnomjerno rasporediti po mesu i upiti, pa će ono biti meko i sočno.

Jednom kada je meso gotovo, sve što vam preostaje jest uživati u druženju na otvorenom u krugu najboljih prijatelja i obitelji. Ništa ne može zamijeniti onaj osjećaj odmora od napornog radnog tjedna do dobrog društva uz finu i sočnu hranu te omiljeno pivo s osjećajem petka. Koji god Pan odabrali, ne možete pogriješiti - osjećaj petka možete imati svaki dan!

