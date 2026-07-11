Zvali su ga Doktor Smrt, mučio je zatvorenike na jezive načine: "Pričekao je da svi zaspu..."

Identificiran je ruski zatvorski liječnik kojeg deseci bivših ukrajinskih zarobljenika optužuju da je zatvorenike učestalo fizički i psihički zlostavljao, seksualno ponižavao i uskraćivao im medicinsku skrb.

Otkriće, koje se nadovezuje na sve više dokaza o nasilju i zlostavljanju ukrajinskih vojnika i civila koje Rusija drži u zatočeništvu tijekom invazije na Ukrajinu, rezultat je zajedničke istrage Schemesa, istraživačke jedinice ukrajinskog servisa RFE/RL-a, i Projekta za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP).

Schemes je razgovarao s oko 50 Ukrajinaca, većinom vojnika, koji su bili zatočeni u Kaznenoj koloniji broj 7 (IK-7) u Pakinu, u Vladimirskoj oblasti sjeveroistočno od Moskve. U Ukrajinu su se vratili u razmjenama zarobljenika koje se povremeno provode otkako je Rusija 2022. pokrenula invaziju punog opsega.

Mučna zlostavljanja

Bivši zatvorenici ispričali su, među ostalim, da su ih više puta tukli po tabanima sve dok više nisu mogli hodati, što je oblik nasilja o kojem zatvorenici u Rusiji često svjedoče. Također su ih prisiljavali da pužu po podu "poput tuljana", ne koristeći noge.

"Pločice su bile oštre. Ljudi su se stalno rezali na njima, a rane bi se počele gnojiti. Nikakve medicinske pomoći nije bilo", rekao je Dmitro Hiljuk, novinar kojeg su ruski vojnici uz prijetnju oružjem odveli nakon što su u prvim tjednima rata zauzeli njegovo selo pokraj Kijeva.

Čuvari u zatvoru u Pakinu fizički su i psihički mučili i vojnike i civile, a mlađi zatvorenici bili su izloženi najgorem zlostavljanju, rekao je Hiljuk, koji je pušten u kolovozu 2025. nakon tri godine zatočeništva.

Mladim zatvorenicima govorili su: "Aha, mlad si, zdrav... I još si bio sportaš? Slomit ćemo te", ispričao je Hiljuk.

David Pradčenko, pripadnik mornaričkog pješaštva koji je zarobljen tijekom ruske opsade Mariupolja u Donjeckoj oblasti i u IK-7 doveden u listopadu 2022., rekao je da su ispitivanja ruskih istražitelja ili pripadnika Federalne sigurnosne službe (FSB) bila česta.

"Došao bi netko iz Istražnog odbora ili FSB-a i odveo te u prostoriju. Uđeš, kažu ti: 'Stani na nosila uza zid', a onda te počnu maltretirati elektrošokerom", rekao je Pradčenko.

Kazao je da je njegov cimer iz ćelije, 23-godišnji kolega Pavlo Poljovij, zbog zlostavljanja i uskraćivanja liječenja teškog osipa izazvanog stresom počinio samoubojstvo. "Pričekao je da svi zaspu... Zatim je prebacio plahtu preko prečke i objesio se", rekao je.

Poljovij je tražio lijekove, ali je zatvorski liječnik njegove molbe podrugljivo odbacivao riječima: "Što ti je? Ja ovdje ništa ne vidim", ispričao je Pradčenko.

U razgovorima i internetskoj komunikaciji sa Schemesom deseci bivših zatvorenika IK-7 rekli su da im je liječnik uskraćivao liječenje te ih prisiljavao na golotinju, prijetio silovanjem i seksualno zlostavljao, uključujući prisiljavanje da zauzimaju ponižavajuće položaje ili glume spolni odnos jedni s drugima.

Iskazi zarobljenika

"Mogao bi ti prići i reći: 'Što je, je*eni idiote, sad ću te je*ati. Kažeš da te svrbi, a on kaže: 'Pokaži mi ku*ac, pokaži mi guzicu'", ispričao je Pradčenko.

"U Pakinu je bio jedan zatvorenik, mladi časnik", rekao je Hiljuk. "Imao je nekakve mrlje na genitalijama. Liječnik mu je rekao: 'Pokaži mi, skini gaće. O, kako lijep vrh penisa imaš... Imaš jako lijepa jaja'".

"Sa mnom je u ćeliji bio jedan čovjek, a liječnik ga je zadirkivao: 'Možda ćete vas dvojica postati par?' Govorio je i: 'Da vam dam malo vazelina pa da gledam?'", ispričao je 43-godišnji Ihor Šiško, pripadnik specijalnih snaga koji je prije invazije bio poduzetnik, a završni dio od ukupno 801 dana provedenog u ruskom zatočeništvu proveo je u IK-7.

Uz svakodnevna premlaćivanja, elektrošokove i lošu prehranu, Šiško je rekao da su on i još 14 zatvorenika mjesec dana držani goli te da ih je liječnik koji je s njima najčešće postupao redovito prisiljavao da se nagi "sunčaju" na otvorenom.

Isti liječnik jednom mu je "pregledavao grlo štapićem koji nitko nije mijenjao". "Imao sam veliku upalu. Onda je rekao: 'Sad ću te liječiti', i snažno mi gurnuo taj štapić", rekao je Šiško.

"Zatim nas je u ambulanti prisilio da legnemo jedni preko drugih... A on je sve to gledao. Bilo ih je pet ili šest, gledali su i smijali se. Rekao je: 'S medicinskog stajališta gledam koji bi kut bio najbolji.'"

Brojni bivši zatvorenici koji nisu željeli da im se objave imena Schemesu su dali slične iskaze.

Tko je zloglasni liječnik?

Zatvorenici su liječniku nadjenuli razne nadimke, među kojima su bili "Doktor Smrt", "Doktor Govno" i "Sandala", jer je i ljeti i zimi nosio sandale. Najčešće su ga zvali "Konoval", što doslovno znači potkivač, ali se koristi i kao pogrdan naziv za liječnika nadriliječnika.

Nitko od bivših zatvorenika nije znao liječnikovo prezime. Schemes ga je, koristeći informacije dobivene od zatvorenika, policijskih službenika, objava na društvenim mrežama, službenih dokumenata i drugih izvora, identificirao kao Vjačeslava Čerdanceva.

Schemes se oslonio i na iskustvo iz nagrađivane istrage provedene 2025. s OCCRP-om, u kojoj je utvrđen identitet drugog ruskog zatvorskog liječnika. Bivši zatvorenici IK-10 u ruskoj Mordoviji njega su zvali "Doktor Zlo".

Kao i taj liječnik, Čerdancev je zaposlen u podružnici zdravstveno-sanitarne službe ruske Federalne zatvorske službe koja djeluje u regiji u kojoj se nalazi zatvor.

Ukrajinske vlasti su u petak, dan nakon objave izvješća Schemesa o zajedničkoj istrazi s OCCRP-om, službeno su, u odsutnosti, obavijestile Čerdanceva da je osumnjičen za "okrutno postupanje u obliku mučenja i druga kršenja zakona i običaja ratovanja".

U obavijesti, u kojoj su navedena još dvojica zatvorskih zaposlenika i jedan ruski zatvorenik, stoji da su "primjenjivali fizičko i psihičko nasilje" te "poduzimali druge radnje usmjerene na ponižavanje ljudskog dostojanstva, uključujući ponižavajuće i uvredljivo postupanje prema više ukrajinskih vojnika".

Zatvorenici su bili prisiljavani da "dodiruju intimne dijelove tijela jedni drugima i oponašaju homoseksualne spolne činove, u nekim slučajevima potpuno goli", navodi se.

U odgovoru na raniji upit Schemesa, Ured glavnog ukrajinskog tužitelja naveo je da ratni zločini dokumentirani u zatvoru u Pakinu uključuju "mučenje, nečovječno postupanje, povrede osobnog dostojanstva, uključujući uvredljivo i ponižavajuće postupanje, silovanje i druge oblike seksualnog nasilja".