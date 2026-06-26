Znanstvenici upozoravaju: Parazit kojeg ima svaki treći čovjek može vas oslijepiti, treba hitno djelovati

Infekciju koja pogađa brojne ljude diljem svijeta zdravstvene vlasti u velikoj mjeri zanemaruju, unatoč tome što je riječ o vodećoj infektivnoj bolesti oka i uzročniku gubitka vida. Istraživači sada pozivaju na globalno priznanje toksoplazmoze kao zanemarene tropske bolesti tvrdeći da bi takav potez omogućio dodatno financiranje, istraživanja i programe prevencije.

Toksoplazmozu uzrokuje parazit Toxoplasma gondii, a procjenjuje se da se njime zarazi oko trećine svjetske populacije. Većina zdravih osoba nikada ne razvije simptome, no kod dijela ljudi javlja se ozbiljna očna bolest, poznata kao očna toksoplazmoza, koja može dovesti do oštećenja vida ili čak sljepoće.

Infekcija se prenosi konzumacijom nedovoljno termički obrađenog, zaraženog mesa, slučajnim unosom jajašaca parazita iz mačjeg izmeta te prijenosom s novozaraženih majki na nerođenu djecu preko posteljice. Urođene infekcije mogu uzrokovati i pobačaje te druge teške zdravstvene komplikacije.

Zašto znanstvenici traže djelovanje WHO-a?

Razlozi za traženje priznanja toksoplazmoze kao ozbiljnog problema izneseni su u komentaru objavljenom u stručnom časopisu PLOS Neglected Tropical Diseases.

"Toksoplazmoza je vodeća infekcija oka i glavni uzrok gubitka vida u svijetu, no u globalnim zdravstvenim politikama dobiva vrlo malo pozornosti", izjavila je Justine Smith, oftalmologinja i znanstvenica koja se bavi vidom sa Sveučilišta Flinders u Australiji i jedna od autorica navedenog komentara, u priopćenju tog sveučilišta.

Prema znanstvenicima, bolest ispunjava sva četiri kriterija Svjetske zdravstvene organizacije za status zanemarene tropske bolesti. Povezana je sa siromaštvom, raširena u tropskim i suptropskim regijama, može se spriječiti i kontrolirati te je nedovoljno zastupljena u istraživanjima i zdravstvenim politikama.

Rupe koje treba ukloniti

Autori znanstvenog komentara ističu da su financijska ulaganja u prevenciju toksoplazmoze znatno niža nego kod usporedivih bolesti. Upozoravaju na velike nedostatke u znanju, izostanak cjepiva i nepostojanje standardiziranog protokola liječenja. Procjenjuju da se oko 190.000 djece godišnje rodi s toksoplazmozom, dok najteže posljedice najčešće pogađaju zajednice s ograničenim pristupom zdravstvenoj skrbi i sanitaciji.

"Toksoplazmoza se često smatra neizbježnom, no ima dobro poznate putove prijenosa i može se spriječiti i kontrolirati", rekao je oftalmolog João Furtado sa Sveučilišta u São Paulu u Brazilu i glavni autor znanstvenog komentara.

Predložene su i praktične buduće mjere, uključujući bolji nadzor u trudnoći, poboljšanu sigurnost hrane i vode te koordinirano globalno djelovanje.