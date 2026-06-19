Znanstvenici u meteoritu s Marsa pronašli mineral granat, prvi takav uzorak s Crvenog planeta uopće

Neočekivani trag o Marsu stigao je iz muzejske zbirke meteorita koji je na Zemlju stigao s Crvenog planeta. Tijekom proučavanja meteorita NWA 8171 znanstvenici su u stijeni otkrili sitna zrnca minerala granata, prvi put zabilježene u bilo kojem uzorku s Marsa.

Budući da dosad nije bilo poznato nijedno marsovsko okruženje povezano s nastankom granata, otkriće je odmah otvorilo nova pitanja. Otkriće je napravio međunarodni tim znanstvenika, predvođenih profesorom Jamesom Darlingom s britanskog Sveučilišta u Portsmouthu i objavljeno je u časopisu Geochemical Perspectives Letters.

"To će otkriće proširiti naše znanje o geološkim procesima koji su mogući na Crvenom planetu. Ta nova vrsta stijene koja sadrži granat mogla bi nam pružiti tragove o tome kako se Mars mijenjao tijekom svoje povijesti te nove uvide u drevna okruženja u kojima su se mogli oblikovati granat i s njim povezani minerali", pojasnila je Tanya Kizovski, planetarna geologinja sa Sveučilišta Brock u Kanadi i jedna od koautorica navedenog istraživanja, u priopćenju objavljenom na stranicama Sveučilišta Portsmouth.

Umalo prošao nezamijećeno

Utvrđeno je da pripada vrsti granata poznatoj kao andradit, koja izgledom može nalikovati mineralima često prisutnima u meteoritima.

"Taj mali dio meteorita izgledao je doista zanimljivo, a njegov kemijski sastav bio je pomalo neobičan. U početku smo pretpostavili da je riječ o mineralu zvanom piroksen, koji je vrlo čest, ali smo potom odlučili ponovno ga proučiti", rekla je Kizovski.

Geološki zapis prošlosti

Meteorit NWA 8171 je nastao kada se magma ohladila oko mineralnih komada stijene. Granati čuvaju podatke o temperaturi, tlaku, vremenu nastanka i kemijskom sastavu okruženja u kojem su nastali. Dakle, ti minerali u sebi nose podatke o postanku stijene u kojoj se nalaze.

"Granat je klasičan primjer minerala koji se često nalazi u metamorfnim stijenama na Zemlji. Proces metamorfizma pretvara magmatske ili sedimentne stijene u novi oblik izlaganjem ekstremnoj toplini, visokom tlaku ili vrućim tekućinama. Na Marsu su toplina i tlak potrebni za stvaranje granata metamorfizmom mogli potjecati od udara meteorita u površinu Marsa, prodora magme u marsovsku koru ili kombinacije obaju procesa", pojasnila je Kizovski.

Podrijetlo granata još nije potvrđeno

Znanstvenici još ne mogu dokazati da je granat nastao na Marsu. Iako dio kemijskog sastava upućuje na marsovsko podrijetlo, meteorit sadrži različite materijale pa ostaje mogućnost da je njegov dio nastao drugdje prije nego što je dospio na Mars.

Sljedeći korak bit će analiza izotopnih omjera. Ako se pokaže da su slični izotopnim omjerima drugih marsovskih minerala, to će poduprijeti zaključak da je granat nastao na Marsu.

"Ti rezultati dodaju upečatljivu novu dimenziju našem razumijevanju geologije Marsa te otvaraju uzbudljiv novi pogled na evoluciju našega planetarnog susjeda", zaključio je Darling.