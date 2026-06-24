Volite luk? To može otkriti nešto o vašem budućem zdravlju

Razumijevanje točnog načina na koji prehrana utječe na dugoročno zdravlje i dalje je složeno jer se prehrana, način života i bolesti neprestano međusobno uvjetuju. Novo međunarodno istraživanje sada je izdvojilo neočekivanog i svima dobro poznatog prehrambenog kandidata u toj jednadžbi - obični luk. Znanstvenici su, naime, utvrdili da su osobe koje su voljele miris i okus luka imale manju vjerojatnost razvoja povišenog krvnog tlaka i dijabetesa tipa 2.

Istraživanje je vodio međunarodni znanstveni tim, a temeljilo se na genskoj analizi, a ne samo na standardnim upitnicima o prehrani. "Naše istraživanje pokazuje da su geni okusa i mirisa obećavajući alati za proučavanje veza između prehrane i bolesti te mogu pomoći u jačanju dokaza o uzroku i posljedici u istraživanjima prehrane", ističe Daniel Hwang, epidemiolog s australskog Sveučilišta Queensland, u priopćenju objavljenom na stranicama tog sveučiišta.

Rezultat koji je posebno odskakao

Znanstvenici su objedinjavali podatke više od 160.000 ljudi u dobi od 37 do 73 godine iz zdravstvene baze podataka Velike Britanije, koja sadrži i genetske informacije i prehrambene preferencije. Analiza je otkrila stotine povezanosti koje uključuju 96 prehrambenih preferencija. Genetske varijante bile su povezane s preferencijama za češnjak, grejp, luk, hren ili wasabi, bob, kao i s dodavanjem soli u hranu.

Jedan je rezultat ipak posebno odskakao. Znanstvenici su identificirali vezu između preferencije prema luku i specifične varijante gena mirisnog receptora OR2T6.

Budući da su geni određeni od rođenja, oni se ne mijenjaju kasnijim životnim navikama ni bolešću. Autori istraživanja, koje je objavljeno u časopisu BMC Medicine, stoga su varijantu OR2T6 koristili kao zamjenu za preferenciju prema luku prije nego što su analizirali zasebne genetske skupove podataka o zdravstvenim ishodima. Taj pristup, poznat kao Mendelova randomizacija, povezao je navedeni gen s manjim rizikom od povišenog krvnog tlaka i dijabetesa tipa 2.

Istraživanje ima i svoja ograničenja

Znanstvenici ipak naglašavaju da rezultati ne dokazuju da luk izravno uzrokuje bolje zdravstvene ishode. Potrebna je potvrda na većim i raznolikijim skupinama prije donošenja uzročno-posljedičnih ili kliničkih zaključaka. Bioaktivni spojevi u luku mogli bi isto tako zahtijevati dodatna istraživanja.

Za autore studije ključni je uspjeh bio pokazati okvir temeljen na genima okusa i mirisa. "Izgradili smo okvir vođen genima okusa i mirisa kako bismo znanstvenicima pomogli bolje razumjeti kako prehrana pridonosi kroničnim bolestima", istaknuo je Hwang.