Otkrivena nova meta koja bi mogla iz temelja promijeniti liječenje pretilosti

Lijekovi za mršavljenje, poput GLP-1 lijeka Ozempic, posljednjih su godina pokazali vrlo dobre rezultate, no izvješća o gubitku mišićne mase i koštane mase potaknula su zabrinutost zbog njihovih širih učinaka na metabolizam.

Znanstvenici sada istražuju prirodnije načine regulacije tjelesne mase, koji bi izbjegli takve nuspojave, među kojima je i proučavanje proteina MTCH2, neformalno nazvanog "Mitch".

Istraživanje provedeno 2016. godine na miševima pokazalo je da zaustavljanje stvaranja proteina Mitch u mišićnom tkivu, štiti životinje od pretilosti te poboljšava pokazatelje izdržljivosti i otpornosti.

Potvrda ranijeg istraživanja, ali na ljudskim stanicama

Nastavljajući se na to istraživanje, znanstvenici s Instituta za znanost Weizmann u Izraelu ispitali su mogu li se slični učinci uočiti i u ljudskim stanicama.

"Nakon uklanjanja proteina Mitch svakih smo nekoliko sati ispitivali kako je to utjecalo na više od 100 tvari koje sudjeluju u metabolizmu ljudskih stanica. Uočili smo povećanje staničnog disanja, procesa u kojem stanica uz pomoć kisika proizvodi energiju iz hranjivih tvari poput ugljikohidrata i masti. To objašnjava povećanu mišićnu izdržljivost u prethodnim pokusima na miševima", rekla je biologinja Sabita Chourasia s Instituta za znanost Weizmann, u priopćenju za medije tog instituta.

Analiza je otkrila mehanizam djelovanja proteina Mitch. On ograničava spajanje mitohondrija i smanjuje učinkovitost iskorištavanja energije u stanici. Stanice bez proteina Mitch brže troše energiju te se više oslanjaju na ugljikohidrate, masti i aminokiseline, što objašnjava zašto su miševi kojima nedostaje taj protein otporni na pretilost.

"Otkrili smo da je uklanjanje proteina Mitch dovelo do velikog smanjenja količine masti u staničnim membranama. Istodobno smo uočili povećanje masnih tvari koje se koriste za proizvodnju energije te smo shvatili da se mast razgrađuje iz membrane kako bi poslužila kao gorivo. Drugim riječima, pokazali smo da Mitch određuje sudbinu masti u ljudskim stanicama", rekao je u istom navedenom priopćenju biolog Atan Gross s Instituta za znanost Weizmann, koji je radio i na spomenutom istraživanju iz 2016. godine.

Izazivanje hipermetaboličkog stanja

Ključno otkriće pokazalo je da je bez proteina Mitch stvaranje novih masnih stanica potisnuto.

"Naši rezultati pokazuju da uklanjanje gena MTCH2 izaziva hipermetaboličko stanje, što dovodi do neravnoteže u staničnom protoku energije i aktivacije više metaboličkih putova kako bi se zadovoljila povećana potrošnja energije i energetske potrebe", napisali su autori novog istraživanja koje je objavljeno u časopisu EMBO Journal.