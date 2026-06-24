Što se događa iza kulisa nogometa: Vancouver navijačima otkriva tehnološku tajnu igre

Još prije početka utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., posjetitelji u kanadskom gradu Vancouveru već su mogli istražiti kako tehnologija oblikuje suvremeni nogomet, kroz izložbu Muzeja FIFA-e osmišljenu kako bi navijače povezala sa sportom i izvan samoga terena.

Postavljena u muzeju Science World, nedaleko od stadiona BC Place, vancouverskog domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva, ta izložba ima svoju sjevernoameričku premijeru. Sebastian Munoz, viši voditelj oblikovanja izložbi u Science Worldu, rekao je za Reuters da se tema prirodno uklapa u djelovanje ustanove, jer prikazuje tehnologiju i zanimanja povezana s nogometom.

Pet tematskih cjelina

Posjetitelji mogu obići pet tematskih cjelina: Emitiranje i mediji, Inteligentni podaci, Suđenje i poštena igra, Organizacija utakmice te Inovacijski laboratorij. Svaka od tih tematskih cjelina pokazuje kako tehnologija utječe na suvremeni nogomet. Izložba uključuje i artefakte povezane sa zemljama domaćinima turnira.

Prilagođavanje lokalnom okruženju

Munoz je rekao da su organizatori sadržaj namjerno prilagodili Vancouveru i trima državama domaćinima Svjetskog nogometnog prvenstva, kako bi posjetitelji mogli vidjeti sadržaje osmišljene upravo za to iskustvo.

"Doista smo nastojali prilagoditi sadržaj Vancouveru i trima državama koje su domaćini Svjetskog prvenstva jer ljudi vole vidjeti sadržaje koji su izrađeni i prilagođeni upravo tom iskustvu i ovom Svjetskom prvenstvu", rekao je Munoz.

Munoz smatra da izložba može pridonijeti razvoju nogometa u Kanadi isticanjem različitih zanimanja povezanih sa sportom.

"Ovo je bilo fenomenalno", rekao je za Reuters Rob Rose, posjetitelj navedene nogometno-tehnološke izložbe. Posjetiteljica Denise Chang-Yen pohvalila tehnologiju, razvoj nogometa i zastupljenost ženskog dijela sporta.