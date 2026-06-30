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Žena optužila Trumpa da ju je seksualno napao s 13 godina: Sada se skriva i strahuje

Piše A. L., 30. lipnja 2026. @ 13:59 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Jane Doe 4 četiri je puta razgovarala s agentima FBI-a 2019. godine nakon uhićenja Jeffreyja Epsteina.
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