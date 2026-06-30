Žena optužila Trumpa da ju je seksualno napao s 13 godina: Sada se skriva i strahuje

Trumpova administracija našla se pod novim pritiskom zbog postupanja s dokumentima vezanima uz slučaj Jeffreyja Epsteina, nakon što je u središte pozornosti ponovno dospio iskaz žene poznate pod pseudonimom Jane Doe 4, koja tvrdi da ju je Donald Trump seksualno napao dok je bila tinejdžerica. Bijela kuća odbacuje njezine optužbe kao potpuno neutemeljene i poručuje da za njih ne postoje vjerodostojni dokazi.

Žena danas živi povučeno i strahuje od mogućih posljedica zbog sve veće pozornosti koju njezin slučaj izaziva. Njezina rođakinja izjavila je da se godinama nosi s teškim traumama koje, kako tvrdi, sežu još u rano djetinjstvo.

Jane Doe 4 četiri je puta razgovarala s agentima FBI-a 2019. godine nakon uhićenja Jeffreyja Epsteina. Tijekom razgovora iznijela je tvrdnje da ju je Epstein zlostavljao tijekom 1980-ih te da ju je Trump seksualno napao kada je imala između 13 i 15 godina. Te optužbe nikada nisu rezultirale kaznenom prijavom niti su potvrđene sudskim postupkom.

Bijela kuća poručila je kako su tvrdnje potkrijepljene nikakvim vjerodostojnim dokazima, ističući da je i Ministarstvo pravosuđa tijekom administracije predsjednika Joea Bidena bilo upoznato s navodima, ali nije poduzelo nikakve pravne korake, piše Guardian.

Sud traži objavu dokumenata

Slučaj je ponovno postao aktualan nakon što je savezni sudac u Washingtonu naložio Ministarstvu pravosuđa da do 2. srpnja dostavi neredigirane verzije dokumenata ili objasni zašto ih ne može objaviti. Sud je također zatražio objavu bilješki FBI-ja nastalih tijekom razgovora s Jane Doe 4.

Postupak je pokrenut u sklopu građanske tužbe koju je podnijela novinarka Katie Phang, dok kritičari prozivaju vršitelja dužnosti američkog državnog odvjetnika Todda Blanchea zbog načina na koji Ministarstvo pravosuđa postupa s Epsteinovim dokumentima.

Blanche, koji je ranije bio osobni odvjetnik Donalda Trumpa, suočava se s optužbama da je velik dio dokumentacije označen kao dupliciran ili zaštićen od objave bez jasnog obrazloženja.

Žrtve traže veću transparentnost

Predstavnici navodnih Epsteinovih žrtava smatraju da odgovornost više nije na Jane Doe 4.

"Već je dala iskaz FBI-u. Na pravosuđu je da uzme te dokaze i nastavi istragu", rekao je Sky Roberts, brat pokojne Virginije Giuffre, jedne od najpoznatijih Epsteinovih žrtava.

Dodatne kontroverze izazvala je i činjenica da su pri ranijoj objavi više od tri milijuna dokumenata iz Epsteinovih dosjea otkriveni identiteti nekih žrtava te su objavljeni kompromitirajući materijali, zbog čega je Ministarstvo pravosuđa kasnije priznalo pogreške i obećalo ispravke.

FBI nije podigao optužnicu

FBI nikada nije podigao optužnicu protiv bilo koje osobe na temelju iskaza Jane Doe 4, niti postoje javno dostupni dokazi da je nakon završetka razgovora 2019. godine provedena daljnja istraga njezinih navoda.

Žena je, prema FBI-jevim zapisima, kasnije prekinula kontakt s istražiteljima jer je vjerovala da je netko prati.

U međuvremenu, Trumpova administracija tvrdi da je objava Epsteinovih dosjea pokazala kako predsjednik nije povezan s kaznenim djelima te poručuje da je Trump potpuno oslobođen odgovornosti u vezi s tim slučajem.