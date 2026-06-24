Žena koju je napao morski pas probudila se iz inducirane kome: Odmah je pitala za jednu osobu

Žena koju je prije više od tjedan dana napao morski pas dok je plivala na popularnoj plaži u Sydneyu, probudila se nakratko se iz inducirane kome.

Leah Stewart (34) napadnuta je u subotu, 13. lipnja, na plaži Coogee, a zadobila je višestruke ugrize po rukama i nogama te pretrpjela velik gubitak krvi. U kritičnom je stanju prevezena u bolnicu, gdje je podvrgnuta nizu operacija, uključujući amputaciju ruke.

Liječnici su smanjili terapiju kako bi se nakratko probudila, rekao je njezin brat. Svojoj majci i partneru, koji su bili uz njezin krevet, rekla je volim te i pitala je li njezina kći dobro.

"To se dogodilo puno brže nego što je itko očekivao. Za nas je to čudo i ostvarenje svega čemu smo se nadali i za što smo molili proteklog tjedna", objavio je Joshua Stewart u poruci podrške svojoj sestri.

Dug put oporavka

Rekao je da je i dalje na odjelu intenzivne njege te da je u proteklom tjednu imala operacije tijekom pet dana, a nove su zakazane za nadolazeće tjedne, piše BBC.

"Pred njom je dug put i njezino je stanje i dalje kritično, no ovo je iznimno pozitivan prvi korak koji nam ulijeva nadu u njezin dugoročni oporavak", dodao je. njezin brat.

Stewart, koja radi kao učiteljica, otišla je na plivanje na plažu Coogee u subotu ujutro, a napad se dogodio dok je plivala blizu obale.

Niz napada

Ove godine u Australiji je zabilježen niz napada morskih pasa. U siječnju su se u samo dva dana dogodila četiri napada, od kojih je jedan bio na dječaka na plaži u Sydneyu koji je kasnije preminuo od ozljeda u bolnici.

Prošlog mjeseca dogodila su se dva smrtonosna napada. U Queenslandu je morski pas usmrtio muškarca tijekom podvodnog ribolova, a u Zapadnoj Australiji je 38-godišnji otac dvoje djece Steven Mattaboni preminuo nakon što ga je ugrizao morski pas dug četiri metra.