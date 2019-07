Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozvao je amabasadora Republike Hrvatske u BiH Ivana Sabolića na hitan sastanak. Poziv je uslijedio nakon napisa izraelskog Jerusalem Posta, koji tvrdi da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla da je BiH nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog Islama.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić pozvao je Ivana Sabolića, hrvatskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, na hitan sastanak, javlja Avaz. Na sastanku će Komšić sa Sabolićem razgovarati o navodnoj izjavi predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Izraelu da je BiH nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog Islama.

O spornim napisima izraelskog Jerusalem Posta oglasila i Predsjednica odbacivši tvrdnje tog medija. ''Uopće ne znam kako je došlo od te izjave jer nisam razgovala niti s jednim novinarom niti davala izjave'', rekla je Predsjednica.

Komentirala je i žestoke reakcije iz BiH. ''To su komentari na komentare jedne novinarke koja je to napisala. Ponavljam, to nisam rekla. Reakcije koje uspoređuju Hrvatsku s fašizmom u potpunosti odbacujem. To je totalni nonsens'', kazala je Kolinda Grabar-Kitarović.