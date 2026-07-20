Europom se širi spolna bolest otporna na antibiotike

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorava na porast slučajeve gonoreje otporne na antibiotike u Europi. Tome još treba dodati da su zdravstveni dužnosnici utvrdili i da se infekcije sve više prenose lokalno.

Rani slučajevi bili su uglavnom sporadični i često povezani s putovanjima, ali ta se slika promijenila od 2025., s porastom broja slučajeva u nekoliko zemalja i sve većim dokazima o lokalnom širenju.

Najznačajniji porast zabilježile su Francuska, Njemačka, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, dok je u nekoliko drugih zemalja zaraza i dalje sporadična.

Lokalni prijenos gonoreje otporne na lijekove u Europi je "znak upozorenja koji ne bismo smjeli ignorirati", rekao je Csaba Ködmön, stručnjak za mikrobiologiju ECDC-a za Euronews.

"Iako je rizik za opću populaciju trenutno nizak, rastuća otpornost smanjuje učinkovitost terapija na koje se danas oslanjamo", dodao je, upozoravajući da bi mogućnosti liječenja mogle postati sve ograničenije ako se sojevi otporni na lijekove nastave širiti.

Glavni tretman trenutno je ceftriakson ili ceftriakson u kombinaciji s azitromicinom. Međutim, bakterije postaju sve otpornije na oba lijeka, što potkopava njihovu učinkovitost i pomaže u održavanju prijenosa.

Prema ECDC-u, uvoz izvan Europe ostaje glavni put kojim sojevi otporni na ceftriakson ulaze u regiju.

Zemlje jugoistočne Azije, poput Kambodže, Indonezije, Tajlanda i Vijetnama glavni su izvori rezistentnih sojeva koji su se proširili diljem svijeta.

Međutim, ECDC je također upozorio na sve veći broj dokaza o lokalnom prijenosu diljem Europe. Napomenuo je da bi rastući broj otkrivanja mogao ukazivati ​​na ranu fazu širenja te upozorio da postoji rizik od daljnje eskalacije ako se ne provedu i ne održavaju mjere kontrole.

Gonoreja je jedna od najčešćih bakterijskih spolno prenosivih infekcija (SPI), koju uzrokuje bakterija Neisseria gonorrhoeae. Ako se ne liječi, infekcija može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući upalnu bolest zdjelice, neplodnost i izvanmaterničnu trudnoću.

Stope prijavljivanja gonoreje u europskoj regiji porasle su za 303% u posljednjih deset godina, priopćio je ECDC.

U 2024. godini potvrđeno je 106.331 slučajeva, što je najveći zabilježeni broj od početka nadzora u EU 2009. godine. Međutim, ECDC je primijetio da se to možda ne može pripisati samo porastu broja slučajeva, već i proširenom probiru i potpunijem izvješćivanju.

Između 2023. i 2024. godine ukupna stopa je porasla, uglavnom zbog porasta od 7,9% među muškarcima, dok su stope među ženama pale za 8,6%. Stope su bile najviše među muškarcima u dobi od 25 do 34 godine i među ženama u dobi od 20 do 24 godine.

U 2024. godini, prijenos među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima činio je 62% prijavljenih slučajeva, u usporedbi s 37% među heteroseksualnim muškarcima i ženama zajedno.

ECDC procjenjuje rizik za opću spolno aktivnu populaciju kao nizak.

Rizik raste na nizak do umjeren za osobe koje više ili često mijenjaju seksualne partnere, one koje imaju spolne odnose bez kondoma s povremenim ili novim partnerima, te na umjeren za one koji putuju u područja s većom cirkulacijom sojeva otpornih na antibiotike.